Окупованій Донеччині загрожує екологічна катастрофа

За роки окупації система утилізації відходів на Донеччині вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування

Загарбникам байдуже до умов життя українців на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Донеччини ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів (ТКВ) наближається до своєї критичної точки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна влада взагалі не забезпечила нормальне функціонування системи збору та переробки сміття, що викликало зростаюче невдоволення місцевих мешканців.

«Причини катастрофічного стану очевидні, за роки окупації система утилізації відходів вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер й повністю ігнорує виниклих проблем в цій галузі. Отож, повна відсутність роздільного збору сміття, брак спеціалізованих підприємств із переробки та хаотичне накопичення відходів призвели до критичного погіршення ситуації у сфері утилізації на ТОТ, тобто окупанти створили необоротні екологічні наслідки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ситуацію ускладнює і гострий брак персоналу в комунальних службах, адже значну частину працівників примусово мобілізували до армії РФ.

«Це черговий доказ того, що окупантам байдуже до умов життя українців на тимчасово окупованих територіях – інтереси РФ зводяться лише до максимального використання ресурсів регіону та утримання повного контролю над місцевим населенням», – додали в Центрі.

Нагадаємо, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.