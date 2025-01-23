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Президент Сербії назвав умову, за якої варто поставити Трампу пам'ятник

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Президент Сербії назвав умову, за якої варто поставити Трампу пам'ятник
Вучич засумнівався, що Трампу вдасться реалізувати стратегію примусу до поступок між РФ та Україною
фото з відкритих джерел

Вучич заявив, що якщо Трамп зможе завершити війну РФ проти України – він врятує всю планету

Якщо президент США Дональд Трамп зможе домогтися закінчення війни в Україні, то йому треба буде встановити пам’ятник. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю місцевому виданню Blic.

Водночас Вучич засумнівався, що Трампу вдасться реалізувати стратегію симетричних погроз і примусу до поступок одразу обох сторін конфлікту.

«Росія та Україна не маленькі країни, і обидві втратили занадто багато людей, щоб так легко прийняти рішення. Але якщо Трампу це вдасться, давайте всі поставимо йому пам'ятник – він врятує всю планету. Тож бажаю йому всіляких успіхів. Я вболіваю за нього, щоб це сталося. Чи думаю я, що це станеться? Нехай Бог йому допомагає», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити війну в Україні за 100 днів.

Водночас він зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні. Трамп додав, що є два шляхи завершити війну в Україні – легкий та важкий.

До слова, новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна. Про це він сказав у інтерв’ю СBS Mornings.

Крім того, повідомлялось, що Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

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Теги: Дональд Трамп росія санкції війна президент США Україна

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