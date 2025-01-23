Президент Сербії назвав умову, за якої варто поставити Трампу пам'ятник

Вучич засумнівався, що Трампу вдасться реалізувати стратегію примусу до поступок між РФ та Україною

Вучич заявив, що якщо Трамп зможе завершити війну РФ проти України – він врятує всю планету

Якщо президент США Дональд Трамп зможе домогтися закінчення війни в Україні, то йому треба буде встановити пам’ятник. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю місцевому виданню Blic.

Водночас Вучич засумнівався, що Трампу вдасться реалізувати стратегію симетричних погроз і примусу до поступок одразу обох сторін конфлікту.

«Росія та Україна не маленькі країни, і обидві втратили занадто багато людей, щоб так легко прийняти рішення. Але якщо Трампу це вдасться, давайте всі поставимо йому пам'ятник – він врятує всю планету. Тож бажаю йому всіляких успіхів. Я вболіваю за нього, щоб це сталося. Чи думаю я, що це станеться? Нехай Бог йому допомагає», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити війну в Україні за 100 днів.

Водночас він зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні. Трамп додав, що є два шляхи завершити війну в Україні – легкий та важкий.

До слова, новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна. Про це він сказав у інтерв’ю СBS Mornings.

Крім того, повідомлялось, що Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.