Треба йти на переговори з Путіним? Експрессекретарка Зеленського зробила неоднозначну заяву

Мендель припускає, що «недосконале» припинення вогню, яке не задовольнить прагнення українців до справедливості, є «необхідним кроком» заради виживання

Мендель: Я тут, щоб спростувати думку, що лише продовження війни врятує Україну

Україні потрібно термінове припинення вогню, оскільки це «шанс зберегти державу, економіку і сам народ, бо за нинішніх умов здолати Росію військовими методами видається неможливим». Про це в авторській статті для Time написала українська журналістка, колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Мендель наводить історії своїх знайомих з різних куточків України, нібито люди перебувають «у нетерплячому очікуванні миру, а інші – подалися шукати кращої долі в Європі».

«Попри надзвичайну стійкість моєї країни, ми стикаємося з ворогом, якого неможливо подолати лише військовою силою. Перемога тільки військовими засобами, хоч і надихає, може бути вже недосяжною. Ми повинні запитати, якою ціною відбувається наша подальша боротьба?» – пише журналістка.

Експрессекретарка президента наголошує, що за час повномасштабної війни Україну покинули близько 7,5 млн громадян. Причому ця тенденція прискорюється: торік з країни виїхали понад 440 тис. людей, в 3,3 рази більше, ніж у 2023 році. Мендель також звертає увагу на занепад економіки, а також на тяжкі втрати української армії та загибель цивільних від рук росіян.

«Поки ми беремо участь у нескінченних дебатах про справедливість і про те, чи взагалі можливий швидкий мир, росіяни захоплюють більше землі та забирають більше життів. Україна заслуговує на майбутнє поза нескінченною війною. Наївність сьогодні полягає не в пошуку перепочинку, а в вірі в те, що нескінченна війна на виснаження, ідеалізована в TikTok і Twitter, може якось привести до перемоги», – пише вона.

Мендель припускає, що «недосконале» припинення вогню, яке не задовольнить прагнення українців до справедливості, є «необхідним кроком» заради виживання. Водночас вона визнає, що Росія може скористатися перемир’ям, аби відновити свої сили і вдарити знову.

«Але навіть тимчасове перемир'я могло б дозволити нам зміцнити оборону, яку ми не змогли побудувати до вторгнення. Під постійними російськими обстрілами встановити надійні рубежі було майже неможливо», – наголошує вона.

Журналістка додала, що це «заклик не до капітуляції, а до стратегії, яка визнає як нашу силу, так і наші обмеження».

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського та журналістка Юлія Мендель почала новий бізнес. Йдеться про курси для українців під назвою «Освіта за кордоном», зазначено на сайті курсу.

Зокрема, за інформацією на сайті, «Освіта за кордоном» – мультивекторний курс з елементами застосування штучного інтелекту, в якому детально пояснено, які види навчання українці можуть здобути в ЄС і США.

Як відомо, у червні 2019 року Юлія Мендель стала речницею президента Зеленського, вигравши конкурс на цю посаду, у якому брало участь приблизно 4 тисяч осіб.

30 квітня 2021 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Мендель написала заяву про звільнення. 9 липня того ж року президент Зеленський підписав укази про звільнення Мендель і призначення на цю посаду Сергія Никифорова.

Згодом журналістка та колишня речниця президента України Юлія Мендель поскаржилася, що не може похвалитися гарним фінансовим становищем.

До слова, колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що під час її роботи із командою Зеленського постійно траплялися конфлікти із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком.