Однокімнатна квартира за 67 тис. грн. В Ужгороді ціни на житло встановили новий рекорд

Деякі квартири в Ужгороді коштують 72 тис. грн на місяць

Оренда однокімнатних квартир в Ужгороді стартує приблизно від 18 тис. грн

Ужгород залишається одним із найдорожчих міст для оренди житла. Попри відносно невеликі розміри обласного центру, ціни на окремі квартири тут сягають понад 70 тис. грн, пише «Главком» із посиланням на оголошення на OLX.

Що пропонують орендодавці за 54-72 тис. грн

Серед дорогих пропозицій на ринку – однокімнатна квартира за 54 тис. грн на місяць. Помешкання площею 41 кв. м має сучасну кухню з вбудованою технікою, окрему спальню та балкон із краєвидом на місто.

Квартира в Ужгороді, яку пропонують орендувати за $1200 на місяць фото: OLX

Спальня та балкон із краєвидом на місто фото: OLX

Ще дорожче обійдеться оренда однокімнатної квартири площею 85 кв. м. За приблизно 67 тис. грн на місяць орендарям пропонують житло з кондиціонером, двома телевізорами, душовою та паркомісцем. У помешканні облаштована простора кухня-вітальня та окрема спальня.

За квартиру з кондиціонером і паркомісцем просять $1500 на місяць фото: OLX

Спальня в квартирі площею 85 кв. м фото: OLX

За майже 63 тис. грн здають квартиру площею 57 кв. м у житловому комплексі Sherwood. На фотографіях оголошення видно сучасний інтер'єр із дерев'яними панелями, вбудованими меблями та декоративним освітленням.

Квартиру в житловому комплексі Sherwood здають за $1400 на місяць фото: OLX

Найдорожча серед розглянутих пропозицій – дизайнерська квартира на Набережній. За помешкання площею 90 кв. м власник близько 72 тис. грн. Оголошення опублікували 3 жовтня.

Одна з найдорожчих розглянутих пропозицій оренди в Ужгороді – $1600 на місяць фото: OLX

Таким чином, лише за рік проживання в такій квартирі орендар заплатить близько 860 тис. грн. І це без урахування можливих додаткових витрат на комунальні послуги, заставу та послуги рієлтора.

Скільки зарплат потрібно, щоб орендувати квартиру

Висока вартість житла особливо відчутна на тлі доходів працівників. За спільною статистикою ЛУН та Work.ua, середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Ужгороді становить 133% зарплати, яку пропонують продавцям-консультантам.

Для інших професій співвідношення також залишається високим:

Касир – 164% зарплати.

Адміністратор – 144%.

Офіціант – 124%.

Комірник – 120%.

Кухар – 96%.

Менеджер із продажу – 85%.

Співвідношення вартості оренди однокімнатної квартири та зарплат в Ужгороді графіка: ЛУН, Work.ua

Чому оренда в Ужгороді така дорога

Однією з причин високої вартості житла залишається попит із боку людей, які переїжджають із небезпечніших регіонів України. Через обмежену кількість вільних квартир власники можуть встановлювати вищі ціни, особливо на житло з ремонтом та сучасними умовами.

Раніше голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Роман Перегинець розповів «Главкому», що кількість охочих винайняти квартиру в Ужгороді значно перевищує пропозицію. За його словами, додатковий попит створюють нові хвилі внутрішньої міграції та побоювання щодо складної зими.

Експерт зазначав, що оренда однокімнатних квартир стартує приблизно від 18 тис. грн, двокімнатних – від 31,4 тис., а трикімнатних – від майже 45 тис. на місяць. Вартість окремих помешкань сягає 67 тис.

«Розумію, що це космічна верхня ціна», – зауважив Перегинець.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у вересні 2026 року середня оренда однокімнатної квартири в Ужгороді сягала 31,4 тис. грн, а двокімнатної – 44,8 тис. грн за серпневими даними. Водночас нинішні показники ЛУН демонструють іншу динаміку, тому актуальні ціни варто оцінювати з урахуванням кількості пропозицій та особливостей конкретного житла.