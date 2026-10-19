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Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому
Основна частина стіни будинку майже повністю глуха, за винятком одного невеликого вікна
фото: Ale Bremer/Facebook

Мешканка Хмельницька опублікувала фотографію будинку та викликала обговорення у мережі

У соцмережах обговорюють незвичне архітектурне рішення на одній із багатоповерхівок у Хмельницькому. Про це повідомляє «Главком».

Місцева мешканка опублікувала фотографію будинку, звернувши увагу на невелике вікно, розташоване високо на суцільній стіні фасаду. Авторка допису назвала це індивідуальним підходом і припустила, що йдеться про особливе художнє бачення.

Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому фото 1

На фото видно багатоповерховий житловий будинок сучасного типу. Основна частина стіни майже повністю глуха, за винятком одного невеликого вікна у верхній частині. Водночас із боків будівлі розташовані ряди засклених балконів і вікон, що створює помітний контраст із центральною частиною фасаду.

Коментарі під дописом розділилися. Частина користувачів не розуміє, чому така деталь привернула стільки уваги, наголошуючи, що будинок не є пам’яткою архітектури й у місті вистачає значно серйозніших проблем. Інші ж почали жартувати над незвичним розташуванням вікна та припускати, для чого воно могло з’явитися.

Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому фото 2
Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому фото 3
Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому фото 4
Одне вікно на всю стіну. Мережа обговорює фасад багатоповерхівки у Хмельницькому фото 5

Нагадаємо, на початку осені оренда квартир у Хмельницькому подорожчала. Найбільше це помітно у сегменті недорогого житла: перед початком навчального року до міста повернулися студенти. Через це доступних варіантів стало менше, а власники підняли ціни.

Раніше «Главком» писав, що Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5-10 потенційних орендарів.

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25-30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10-15%.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

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Теги: нерухомість Хмельницький квартира

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