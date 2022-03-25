Верещук анонсувала відкриття нових гуманітарних коридорів (перелік)

На Київщині є населені пункти, куди не було гуманітарних коридорів

Планується відкриття гуманітарних коридорів на Чернігівщині та в Херсонській області. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує міністерство в Telegram.

Так, днями планується відкриття нових гуманітарних коридорів на Київщині, бо є населені пункти, куди ще не вдалося дістатися з такою місією. Також на порядку денному – організація коридорів на Чернігівщині та в Херсонській області, зазначила Верещук.

Щодо підсумків діяльності гуманітарних коридорів на інших напрямках, вона відзначила успішну роботу на сумському напрямку. Загалом із Сумщини змогли виїхати понад 100 тисяч людей, та й гуманітарні вантажі туди доходять.

«А от із Чернігівщиною набагато гірша ситуація, але наша допомога туди теж потрапляє, проте, централізованої евакуації жодного разу там не проводили. Але люди знаходили можливість вирватися. На Харківщині теж дуже важко. З боку Ізюму взагалі неможливо заїхати через зруйнований міст – за маршрутом Ізюм-Лозова, він уже закритий. Тому і на завтра буде важко домовитися про харківський коридор», - підсумувала Верещук.

Як повідомлялося, ООН обіцяє домовитися з російським агресором про відкриття гуманітарного коридору в Херсон на 26 березня, аби завезти туди медикаменти та продукти.