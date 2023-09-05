На війні загинув легкоатлет Юрій Мочульський (фото)

Юрій Мочульський загинув 29 серпня під час штурму ворожих позицій

Український легкоатлет зі Львівщини Юрій Мочульський, котрий свого часу займався професійно бігом на довгі дистанції, загинув під час штурму позицій російських окупантів. Герою з позивним Рижий, який служив у лавах «Азову», було 28 років. Сумну звістку з фронту повідомив брат загиблого Героя, відомий легкоатлет Дмитро Дем'янюк, який також захищає Україну від російських загарбників.

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Український легкоатлет зі Львівщини Юрій Мочульський фото з відкритих джерел

Одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії Юрій повернувся з-за кордону, приєднавшись до 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Був поранений. Після лікування знову повернувся на фронт.

Про трагедію написав брат Мочульського – Дмитро Дем'янюк.

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Юрій та Дмитро фото з відкритих джерел

«Моя перша відпустка була на твоє весілля... Я був такий радий цьому... Радів тобі. На другу відпустку відвідував тебе з пораненням у шпиталі в Рівному... Після цього ти не списався... Ти пішов до «Азову». А тепер я знову у відпустці буду вже на твоїх похоронах... Нестерпний біль», – написав Дем'янюк.

Смерть Юрія підтвердила його дружина Тетяна.

«Я ніколи не могла подумати, що це все буде про нас… Ми стільки всього планували. У нас мало були все життя попереду. Але тепер [тебе] немає, і я не знаю, як жити далі, й навіть не хочу жити без тебе. Ти то знав, я завжди тобі казала мільйон разів: «Моє життя без тебе не існує» або ж «Ти все моє життя». Бо так і є, я просто хочу бути поруч із тобою, коханий!» – написала Тетяна.

Тетяна та Юрій Мочульські фото з відкритих джерел

До річниці весілля Юрій не дожив два місяці.

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«Ти був моєю підтримкою, моїм найкращим другом, моєю опорою і всім моїм життям. У мене вирвали серце і забрали моє життя. Дякую тобі за все, коханий, вклоняюся перед тобою. Ти завжди будеш у моєму серці, поки я існую, бо без тебе це не життя. Вічна памʼять тобі, мій Герою!» – написала Тетяна у прощальному посланні чоловіку.

Відомо, що Юрій Мочульський до війни професійно займався бігом на довгі дистанції. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Загинув Юрій Мочульський 29 серпня під час штурму ворожих позицій.

Нагадаємо, 29 серпня два екіпажі Мі-8 з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського виконували бойове завдання на Донеччині. Поблизу Новоявленки сталася аварія, внаслідок чого гелікоптери розбилися, а воїни загинули.