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Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
Путін мститься «недружнім країнам»
фото з відкритих джерел

РФ припинить дію угоди про подвійне оподаткування з «недружніми країнами»

Російський диктатор Володимир Путін 8 серпня підписав указ про зупинку дії договорів про уникнення подвійного оподаткування із так званими недружніми країнами. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У документі на офіційному порталі ділової інформації згадуються майже 40 країн, серед яких, зокрема, Сполучені Штати, держави Європейського Союзу, Велика Британія, Південна Корея, Австралія та Японія.

Згідно з указом, рішення ухвалене «виходячи з необхідності невідкладних заходів» у зв’язку з «недружніми діями» деяких країн щодо російських громадян та юридичних осіб.

Путін доручив уряду підготувати відповідний законопроєкт та внести його до держдуми.

Юристи, опитані російською службою Радіо Свобода, не змогли відповісти на питання про те, коли саме буде припинено дію угоди про подвійне оподаткування. Підписаний Путіним указ вони назвали черговим кроком, який руйнує систему міжнародного права.

На початку року із пропозицією зупинити дію угод про уникнення подвійного оподаткування виступили міністерство фінансів та міністерство закордонних справ Росії.

Незадовго до цього Євросоюз вніс Росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій. На думку Брюсселя, Москва не виявила бажання вирішити питання, пов’язані зі спеціальним режимом для міжнародних компаній, а діалог про податки між Росією та ЄС після початку російського повномасштабного вторгнення на Україну зайшов у глухий кут.

Російський мінфін назвав дії ЄС запровадженням обмежувальних заходів в односторонньому порядку та порушенням міжнародного права.

Теги: росія путін податки війна санкції

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