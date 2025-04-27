На Закарпатті лелека приніс у гніздо прапор України

«Навіть птах знає, де його серце», – коментують світлину користувачі соцмереж

У Перечині на Закарпатті лелека приніс до свого гнізда прапор України. Як інформує «Главком», фото птаха в одній із місцевих груп поширив Євген Весельський.

«Без слів сказав головне: тут – мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце», – написав Весельський.

Згодом він розповів виданню «Закарпаття 24», що у цьому гнізді наразі живе пара лелек. Це і кілька інших гнізд розташовані на території підприємства, а зробили їх друзі чоловіка.

Птахи охоче тут живуть, адже власник підприємства, словак Штефан Вальо, попіклувався, аби навколо було багато жаб. Для цього навіть облаштували спеціальні калюжі та озерцята.

Раніше рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.

Також у Петербурзі священник потрапив під арешт за фото з прапором України.