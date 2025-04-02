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«Туалетні»  схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Туалетні»  схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
фото: Київська міська рада

Комарницький та група представників столичної влади створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля»

Столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою». Про це йдеться в матеріалі розслідування Bihus.Info, інформує «Главком». 

У розслідуванні повідомляється, що Комарницький та група представників столичної влади отримували земельні  ділянки за так званою «туалетною схемою». З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.   

Повідомляється, що групу київських посадовців перш за все цікавили ділянки біля станцій метро, транспортних розв’язок та поруч з багатоквартирними будинками. Розмови свідчать, що на деяких з них планувалиося зведення торгових центрів, на ще одній – апарт-готелю.

Розслідувачі зазначають, що в основі «туалетної» схеми, за яку і потрапили під слідство члени «команди» Комарницького – діра в законодавстві. Адже щоб отримати землю, треба пройти через аукціон, але його можна уникнути, якщо на землі є якесь майно. Тоді власник отримує право на землю поза конкурсом.

За даними розслідування, чиновники мали можливість втручатися в київський процес оформлення землі настільки, щоб вільно відображати у документації Департаменту земельних ресурсів КМДА неіснуючу нерухомість, що давало право на оренду чи викуп землі за спрощеною процедурою, тобто без аукціонів.

«Таким чином, групі вдалося незаконно заволодіти шістьма ділянками: поруч зі ст. м. «Контрактова площа» , на Троєщині, на Нивках, землею неподалік від Голосіївського парку та двома біля ст. м. «Житомирська». Ще на одній ділянці поблизу метро «Берестейська», за такою ж схемою, попри спротив мешканців сусідніх будинків, вдалося побудувати торговий центр», – повідомляють розслідувачі.

Зазначається, що під кожне «виведення» група київських посадовців створювала окрему компанію, власниками якої ставали або родичі самих учасників схеми, або ж підставні особи, які, все одно приводили до тих самих учасників, розповіли журналісти. 

Нагадаємо, 6 лютого цього року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з Денисом Комарницьким, якого називали «смотрящим за Києвом».  

27 лютого, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами. 

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Теги: Київ корупція в Україні земля місцева влада Денис Комарницький

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