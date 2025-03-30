У Чехії під час бійки загинув українець

Поліцейські затримали двох іноземців за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень

У ніч суботи, 29 березня, у центрі чеського міста Пардубіце сталася смертельна сутичка, унаслідок якої загинув громадянин України. Як інформує «Главком», про це повідомляють чеські медіа.

Інцидент трапився на вулиці Миру близько третьої години ночі. За попередніми даними, між кільками людьми сталася бійка, унаслідок якої один з чоловіків загинув.

Поліція прибула на місце за кілька хвилин і намагалася надати допомогу постраждалому, утім травми виявилися несумісними з життям.

Поліцейські затримали двох іноземців за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Якщо їх визнають винними, їм може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Слідчі працюють із записами міських камер спостереження, які зафіксували інцидент. Інших подробиць того, що сталося, не вказують.

За даними порталу «Закарпаття-24», загиблий чоловік Іван Німець був уродженцем села Кострина Ужгородського району. За неофіційною інформацією, закарпатець став свідком конфлікту молодої пари та вирішив заступитися за дівчину. Через словесну перепалку один із чоловіків взяв тяжкий предмет та вдарив закарпатця по голові.

Загиблий Іван Німець фото: Тетяна Мастяк/Facebook

За інформацією медіа, Іван Німець два роки служив у лавах Збройних сил України. Мав контузії, згодом був звільнений з військової служби. Родина загиблого опублікувала допис з проханням допомогти зібрати гроші на транспортування тіла в Україну.

Як повідомлялося, у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і пожежа на заводі Mesko з виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, шестеро людей отримали поранення у результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин. Інцидент стався у місті Хавалі-В'єхо на заводі компанії Rheinmetall Expal Munitions, яка спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру, а також ракетних двигунів.

До слова, у Туреччині прогримів вибух на оборонному заводі в місті Баликесир, що розташоване в західній частині країни.