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У Петербурзі священник потрапив під арешт за фото з прапором України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Петербурзі священник потрапив під арешт за фото з прапором України
Знімок, за який поплатився священник Микола Савченко
фото з відкритих джерел

Прапор, який Савченко тримав у руках, суд вважав демонстрацією символіки ОУН

У російському Санкт-Петербурзі на 14 діб заарештований православний священник Микола Савченко. Як інформує «Главком», про це повідомили в організації «Християни проти війни» з посиланням на слова самого клірика. За цими даними, Савченка забрали до поліції з церкви та згодом доправили до суду.

Причиною адміністративної справи, як зазначається, стало фото, опубліковане у російській соціальній мережі «ВКонтакте» у 2014 році. На ньому Савченко стоїть на центральному в Санкт-Петербурзі Невському проспекті з невеликим прапорцем України.

В описі до фото наведено цитату з Біблії: «Так говорить Господь: не ходіть і не починайте війни з вашими братами», наводить подробиці видання Astra. Прапор, який Савченко тримав у руках, суд вважав демонстрацією символіки ОУН (Організації українських націоналістів). У вересні 2022 року Верховний суд Росії визнав цю організацію екстремістською.

У телеграм-каналі групи підтримки петербурзької антивоєнної активістки Ольги Смирнової наголошується, що Савченко «звинувачують не просто український прапор, а прапор із символом тризуба, який часто відносять до забороненої символіки ОУН».

Ієрей Микола Савченко служить у храмі святого Петра, митрополита Московського, у Санкт-Петербурзі, і неодноразово проводив богослужіння біля Соловецького каменю на згадку про жертв великого терору, пише правозахисний проєкт «ОВД-Інфо».

Раніше у Росії засудили чоловіка за спробу підпалу мавзолея Леніна. 

Також росіяни засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні. 

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Теги: прапор арешт Вконтакте священник росіяни

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