Вцілілий прапор на руїнах. Рятувальники показали життєствердне фото з Сум

«Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми – незламні. Ми переможемо!», – написали рятувальники

Рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Так, на стіні залишилася висіти поличка, а на ній – український стяг.

Прапор України на руїнах фото: ДСНС України/Telegram

«У Сумах російська атака забрала життя невинних людей… але серед руїн залишився неушкоджений прапор України. Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми – незламні. Ми переможемо!», – написали рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 15:35 відомо вже про 32 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також 99 людей поранені, зокрема 11 дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Також Буданов розкрив нові подробиці удару Росії по Сумах. За словами очільника розвідки, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (населений пункт Лиски) та Курської (населений пункт Леженьки) областей відповідно.

Крім того, мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах.