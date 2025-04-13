Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вцілілий прапор на руїнах. Рятувальники показали життєствердне фото з Сум

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Вцілілий прапор на руїнах. Рятувальники показали життєствердне фото з Сум
Серед руїн залишився неушкоджений прапор України
фото: ДСНС України/Telegram

«Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми – незламні. Ми переможемо!», – написали рятувальники

Рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДСНС України

Так, на стіні залишилася висіти поличка, а на ній – український стяг.

Прапор України на руїнах
Прапор України на руїнах
фото: ДСНС України/Telegram

«У Сумах російська атака забрала життя невинних людей… але серед руїн залишився неушкоджений прапор України. Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми – незламні. Ми переможемо!», – написали рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 15:35 відомо вже про 32 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також 99 людей поранені, зокрема 11 дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Також Буданов розкрив нові подробиці удару Росії по Сумах. За словами очільника розвідки, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (населений пункт Лиски) та Курської (населений пункт Леженьки) областей відповідно. 

Крім того, мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах. 

Читайте також:

Теги: Суми армія рятувальники прапор України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські сили оборони часто застосовують синю або жовту стрічку для ідентифікації своїх підрозділів
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
20 березня, 05:34
Дмитро Попов каже, що віра не забороняє йому захищати своє
Вірянин однієї з протестантських церков став розвідником та розповів, чому пішов воювати
22 березня, 20:12
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки у Києві
Ракетна атака на Київ: кадри наслідків від ДСНС
6 квiтня, 07:30
DeepState про ситуація в Лимані
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію на Лиманському напрямку 
6 квiтня, 22:50
Ворог прагне фізично та морально послабити українську армію через постійний тиск
Білецький розкрив основну стратегію росіян на фронті
29 березня, 16:50
За три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати
ЗСУ підрахували, скільки Росії коштує квадратний кілометр української землі
7 квiтня, 16:22
Влітку у США буде великий військовий парад
День народження Трампа заплановано відсвяткувати військовим парадом
8 квiтня, 10:13
Детальної інформації про характер поранень постраждалих Кличко не повідомляв
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей
10 квiтня, 10:41
Семеніхін називає Артюха та Красношапку «співучасниками злочину московитів»
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
Сьогодні, 15:35

Події в Україні

Зеленський гнівно прокоментував російський удар по Сумах
Зеленський гнівно прокоментував російський удар по Сумах
Голова Сумської ОВА організував нагородження військових – гучна заява мера Конотопа
Голова Сумської ОВА організував нагородження військових – гучна заява мера Конотопа
ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах
ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах
Вцілілий прапор на руїнах. Рятувальники показали життєствердне фото з Сум
Вцілілий прапор на руїнах. Рятувальники показали життєствердне фото з Сум
У Сумах вже понад 30 загиблих та 100 поранених: фото, відео (оновлено)
У Сумах вже понад 30 загиблих та 100 поранених: фото, відео (оновлено)
Внаслідок російської атаки по Сумах загинула талановита піаністка
Внаслідок російської атаки по Сумах загинула талановита піаністка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
94K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
84K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
27K
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
13K
Втрати ворога станом на 13 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua