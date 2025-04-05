На Закарпатті шахрай виманив майже сім млн грн у родини загиблого військового

Житель Мукачева заволодів майже 7 млн грн, які призначались для родини загиблого захисника

Хрещений загиблого захисника вирішив нажитись на горі родини

Чоловік перебував у довірливих відносинах із сім’єю захисника, адже був його хрещеним батьком. Відтак запропонував матері чоловіка допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

За даними слідства, житель Мукачева заволодів майже 7 млн грн, які призначались для родини загиблого захисника.

Відкриттям банківського рахунку «допомога» не завершилася – він переконав потерпілих тимчасово залишити у нього картку. Нараховані на неї кошти обіцяв витратити на благоустрій могили загиблого та перерахувати частину сину військового.

«Натомість у 2022-2023 роках підозрюваний шляхом обману заволодів грошовими коштами, які він у подальшому легалізував, знявши готівку у банку чи використавши частину для онлайн покупок», – зазначили у облпрокуратурі.

Наразі закарпатець перебуває під вартою за обвинуваченням у вчиненні іншого злочину.

Нагадаємо, у Вінниці знайшлася винна у нарузі над могилою захисника «Азовсталі». Вінницькі правоохоронці розшукали жінку, яка викрала речі з могили полеглого військового Назарія Гринцевича – наймолодшого захисника заводу «Азовсталь».

