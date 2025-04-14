Київщина приспустила прапори на знак жалоби за загиблими в Сумах

13 квітня, у Вербну неділю, під час повітряної тривоги у Сумах пролунали два вибухи

Микола Калашник: «Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе»

У Київській області сьогодні, 14 квітня, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару по місту Суми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

«14 квітня на Київщині буде оголошено день жалоби та приспущено державні прапори. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе», – написав Калашник у соцмережах.

Нагадаємо, зранку 13 квітня, у Вербну неділю, під час повітряної тривоги у Сумах пролунали два вибухи. За інформацією ДСНС, внаслідок російського удару загинуло понад 30 мирних жителів. Станом на 21:00 відомо, що загинули 34 людини, з них двоє дітей. Травмовано 117 людей, з них 15 дітей. Пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус.

Керівник ГУР Буданов повідомив, що російські військові по Сумах двома балістичними ракетами типу "іскандер-М"/KN-23 з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей РФ.

14 квітня у Кривому Розі буде оголошено день жалоби, у Сумській громаді оголошено Дні жалоби 14, 15 та 16 квітня за загиблими під час російської атаки по Сумах 13 квітня.