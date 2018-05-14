Нацгвардійці продемонстрували бойові вміння перед військовими аташе з 26 країн

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Нацгвардійці показали психологічну смугу командного згуртування військовослужбовців

В Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів, що дислокується у селі Старе на Київщині, відбулася презентація Національної гвардії України для майже 50 військових аташе з 26 країн світу, осіб дипломатичного корпусу іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

За словами командування, протягом чотирьох років гвардія розвивалася із залученням закордонних інвестицій та підтримки ряду країн. Представники саме цих держав і були запрошені на захід.

Нацгвардійці показали психологічну смугу командного згуртування військовослужбовців. Пізніше – низка показових виступів підрозділів спеціального та оперативного призначення, які, за словами командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, вже через два тижні вирушить на Схід виконувати завдання у складі Об’єднаних сил.

Джерело: Радіо Свобода