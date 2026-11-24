Близько 200 працівників Краматорського водоканалу звільнилися за останні три місяці через погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора підприємства Валентина Яковенка виданню «РБК-Україна».

За словами Яковенка, працівники продовжують звільнятися та виїжджати з Краматорська. Зокрема, заяву на звільнення подав сторож підприємства після того, як неподалік від нього влучила ракета. Чоловік пояснив, що боїться далі ходити на роботу, а його син приїхав, щоб забрати його з міста.

«Це такий процес, він не зупиняється. Постійно люди звільняються і постійно виїжджають. За останні три місяці звільнилось близько 200 робітників», – розповів Яковенко.

Керівництво водоканалу не затримує працівників, які вирішили евакуюватися, та одразу оформлює їхнє звільнення. За словами директора підприємства, ситуація у Краматорську почала погіршуватися ще у травні, а наприкінці літа стала критичною. Російські атаки на ремонтні бригади вже призвели до поранень комунальників.

Наразі рішення про виїзд працівників на об’єкти ухвалюють колегіально, зважаючи на безпекову ситуацію. Водночас до окремих районів міста ремонтні бригади вже не намагаються дістатися через небезпеку.

«Тобто це закрита вже зона, і туди ми навіть не пробуємо попасти», – пояснив директор водоканалу.

Щодоби до Краматорська подають близько 3 тис. кубометрів води, однак отримують її не всі мешканці. Альтернативні джерела водопостачання здатні забезпечити потреби лише 10–15% населення міста.

Сам Яковенко працює на підприємстві з 1995 року. Попри небезпеку, директор не планує залишати місто до ухвалення рішення про припинення діяльності або евакуацію водоканалу.

За його словами, підприємство досі має необхідних фахівців, обладнання та ресурси для стабілізації водопостачання. Однак відновлення повноцінної роботи залежить від безпекової ситуації.

Нагадаємо, раніше військові та журналісти закликали до термінової евакуації цивільного населення з Краматорська та інших прифронтових населених пунктів Донеччини. Зокрема, журналіст Юрій Бутусов наголосив на необхідності примусового вивезення мирних мешканців зі Слов’янська та Краматорська.

Особливої допомоги, за його словами, потребують люди похилого віку, родини з дітьми та громадяни, які не мають можливості самостійно залишити небезпечні території. Із 22 жовтня примусова евакуація родин із дітьми охопила всі 20 населених пунктів Краматорської та Слов’янської громад.

До слова, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому» розповів про перспективи забезпечення Краматорська та Слов’янська теплом і електроенергією цієї зими.

За його словами, якщо відновити стаціонарне електропостачання не вдасться, котельні можуть підключити до резервних генераторів. Для мешканців, які залишилися без централізованого опалення, громади також підготували альтернативні засоби обігріву – буржуйки та булер’яни.

Водночас очільник Донецької ОВА наголосив, що подальша ситуація із забезпеченням населення комунальними послугами залежатиме від перебігу бойових дій та інтенсивності російських атак на інфраструктуру.