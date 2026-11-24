Щомісяця з «Укрзалізниці» звільняються близько 1,5 тис. працівників, а кількість відкритих вакансій у компанії вже перевищила 49 тис. Основними причинами відтоку кадрів стали неконкурентний рівень заробітних плат та складні умови праці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Відповідні дані наведено у пояснювальній записці до проєкту наказу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України про зміну коефіцієнтів до тарифів на вантажні перевезення.

У 2026 році в Україні підвищили тарифи на залізничні перевезення. Упродовж серпня–вересня це принесло «Укрзалізниці» додаткові 2,3 млрд грн без урахування ПДВ, хоча компанія розраховувала отримати 3,4 млрд грн.

Отримані кошти спрямували на підвищення заробітних плат залізничників. Із 1 вересня компанія підвищила годинні тарифні ставки та посадові оклади всіх працівників, за винятком керівного складу апарату управління, регіональних філій та філій.

Водночас із 1 жовтня «Укрзалізниця» розпочала скорочення витрат на персонал. Заходи економії переважно охопили працівників апарату управління та адміністративний персонал.

Причинами запровадження заходів економії стали скорочення обсягів перевезень та додаткові витрати внаслідок російських атак. Компанія змушена спрямовувати кошти на відновлення пошкодженої інфраструктури та рухомого складу, встановлення мобільних укриттів і впровадження додаткових заходів безпеки.

«Запровадження жорстких заходів економії пов’язане з різким падінням обсягів перевезень, додатковими потребами у значних обсягах фінансування через постійні ворожі обстріли і виведення з ладу рухомого складу та пошкодження інфраструктури», – йдеться у пояснювальній записці.

У разі подальшого погіршення фінансового становища «Укрзалізниця» може скоротити ще близько 8 тис. штатних одиниць. Водночас компанія й надалі потребує фінансування для ремонту залізничної інфраструктури та рухомого складу, підвищення заробітних плат працівникам і погашення боргових зобов’язань. Згідно з оцінками, наведеними у документі, вже на початку 2027 року дефіцит коштів «Укрзалізниці» може досягти критичного рівня.

Нагадаємо, раніше «Главком» дослідив причини кадрової кризи в «Укрзалізниці» та проаналізував рівень заробітних плат залізничників. Попри підвищення посадових окладів, пропозиції компанії на ринку праці залишаються неконкурентними.

Зокрема, гострий дефіцит кадрів спостерігається серед колійників, машиністів, обхідників вагонів та енергетиків. За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, нестача працівників за окремими спеціальностями перевищила критичну межу у 30%. Водночас деякі місцеві профспілки у прифронтових містах повідомляли про дефіцит кадрів на рівні 50%.