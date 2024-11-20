Начальник Генштабу розказав, чим він займається з Сирським опівночі
«З Сирським після робочого дня граємо в шахи. Після робочого дня – це о 12-й годині ночі»
Начальник Генштабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич близько опівночі після робочого дня грає в шахи із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
«Інколи після робочого дня ми з головнокомандувачем, щоб трошки відволіктись, граємо в шахи, по пару партій бліц. Мабуть, це своєрідний відпочинок та емоційна розрядка після робочого дня. А робочий день закінчується приблизно годині о 12-й ночі», – розповів начальник Генштабу.
Анатолій Баргилевич також додав, що наразі у нього немає вільного часу: «Зараз часу немає абсолютно. Є кілька годин вільних, які витрачаю на сон та спортивне тренування; на відпочинок – вкрай рідко. Командувач заразив мене своєю звичкою займатися рано вранці спортом, отже, це вже стало системою, і якщо якийсь день не позаймаєшся, то почуваєшся якось некомфортно».
Також в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.
За словами вищого офіцера, на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.
Читайте також:
- Генерал Андрій Гнатов. Перше інтерв’ю нового командувача Об’єднаними силами ЗСУ
- Як 72-га виходила з Вугледара. Інтерв’ю з комбригом «Чорних запорожців»
- Есклюзив. Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич: «Червона лінія» у нас одна – зберегти Україну
- Вони тримають останню посадку. Покровський напрямок: репортаж з «нуля»
- За три доби – в іншу бригаду. Новий механізм переведення для військових: як це працюватиме
- Податок на перемогу, або Як фінансуються війни? Повчальна арифметика для України
Коментарі — 0