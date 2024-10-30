Втрати ворога станом на 30 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 980-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1560 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 30 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 жовтня втратила:

особового складу – близько 693640 (+1560) осіб,

танків ‒ 9137 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18433 (+29) од,

артилерійських систем – 19955 (+38) од,

РСЗВ – 1242 (+1) од,

засоби ППО ‒ 986 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17979 (+40),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27840 (+91) од,

спеціальна техніка ‒ 3567 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 30 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 жовтня:

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 16 суден, з них 12 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 30 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 30 жовтня 2024 року ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



Станом на 07:00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 30 жовтня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 980-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на зростання наступальних темпів росіян в Україні, проте, на думку експертів, ці темпи залишаються повільними і є відповідними позиційній війні.

До слова, на півдні України Росія зосередила близько 200 тис. солдатів.