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Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
фото: Офіс президента

Зеленський: Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники

Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. У Тбілісі незгодні з результатами виборів вийшли на протести. Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України. Кабмін затвердив посилення військового обліку. «Главком» склав добірку новин 28 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом

Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Там він візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа

«Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані президентом (Галлою Томасдоттір, – «Главком») і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради», – зауважив президент.

Зеленський додав, що під час візиту обговорить питання щодо підтримки плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовки до зими, морської безпеки, обмеження російського тіньового флоту, оборонної підтримки, підготовки та оснащення українських воїнів.

 Володимир Зеленський вже зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Президент наголосив, що наразі важливо рішуче відповідати на залучення північнокорейських військових до війни РФ проти України.

У Тбілісі незгодні з результатами виборів вийшли на протести (відео)

У центрі Тбілісі збираються незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Відповідні відео з'являються у мережі. Як повідомляє Paper Kartuli, протестувальники почали збиратися біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі. Також повідомляється, що згодні з виборами зустрічають Орбана в центрі Тбілісі. Кілька машин із прапорами Угорщини проїхали проспектом Руставелі. Учасники акції протесту освистали їх, передає кореспондент Paper Kartuli. Учасники акції кричали: «Путін – ху*ло». 

Можна помітити, що протестувальники розгорнули прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

Кабмін затвердив посилення військового обліку: деталі

Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, відтепер правоохоронці швидко та ефективно отримуватимуть інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.

Сирський відзвітував про ситуацію на Запорізькому напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. За його словами, на цій частині фронту ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

«У таких умовах наше головне завдання – посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони. З метою вжиття необхідних заходів та оперативного реагування була спланована моя робота у військових частинах, які ведуть оборону у цьому регіоні», – зауважив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також зустрівся з командирами бригад. Вони детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕБ.

Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу, повідомляє «Суспільне».

«Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни, щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії й це є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ», – сказав генсек Альянсу.

Рютте закликав Росію і КНДР «негайно зупинити ці дії» й підкреслив, що поглиблення військової співпраці між цими обома державами становить загрозу як для індо-тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки.

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