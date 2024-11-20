Втрати ворога станом на 20 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 725740 (+1690) осіб,

танків ‒ 9390 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27) од,

артилерійських систем – 20681 (+49) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1001 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91),

крилаті ракети ‒ 2756 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од,

спеціальна техніка ‒ 3674 (+2)

Втрати ворога у війні станом на 20 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 листопада:

У Чорному морі шість ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 23 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 20 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1001-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Співрозмовник Reuters заявив, що Україна атакувала склад боєприпасів вісьмома ракетами Atacms. З них Росія, змогла перехопити дві. Таким чином Міністерство оборони Росії вкотре збрехало повідомляючи нібито про збиття українських ракет.