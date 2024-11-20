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Втрати ворога станом на 20 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 20 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1001-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 725740 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9390 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20681 (+49) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1001 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 19202 (+91),
  • крилаті ракети ‒ 2756 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3674 (+2)
Втрати ворога у війні станом на 20 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 20 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 листопада:

  • У Чорному морі шість ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 23 ракет;
  • В  Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
    до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 листопада
Активність флоту окупантів станом на 20 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1001-й день повномасштабної війни в Україні. 

Нагадаємо, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Співрозмовник Reuters заявив, що Україна атакувала склад боєприпасів вісьмома ракетами Atacms. З них Росія, змогла перехопити дві. Таким чином Міністерство оборони Росії вкотре збрехало повідомляючи нібито про збиття українських ракет.

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Теги: війна Генштаб втрати

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