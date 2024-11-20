Втрати ворога станом на 20 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1690 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 20 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 725740 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9390 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27) од,
- артилерійських систем – 20681 (+49) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1001 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91),
- крилаті ракети ‒ 2756 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 20 листопада:
- У Чорному морі шість ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 23 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1001-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Співрозмовник Reuters заявив, що Україна атакувала склад боєприпасів вісьмома ракетами Atacms. З них Росія, змогла перехопити дві. Таким чином Міністерство оборони Росії вкотре збрехало повідомляючи нібито про збиття українських ракет.
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