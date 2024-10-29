Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1680 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 29 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 29 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 692080 (+1360) осіб,
- танків ‒ 9129 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,
- артилерійських систем – 19917 (+45) од,
- РСЗВ – 1241 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3566 (+10).
Активність флоту окупантів станом на 29 жовтня:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них п'ятеро продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них троє рухались з протоки Босфор.
Нині триває 979-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, у Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакуючі операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.
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