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Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 979-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1680 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 692080 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 9129 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,
  • артилерійських систем – 19917 (+45) од,
  • РСЗВ – 1241 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3566 (+10).
Втрати ворога у війні станом на 29 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 29 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 жовтня:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них п'ятеро продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них троє рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 29 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 29 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 979-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, у Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакуючі операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.

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Теги: ЗСУ Генштаб ВМС окупанти втрати війна

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