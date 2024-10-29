Втрати ворога станом на 29 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 979-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1680 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 29 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 692080 (+1360) осіб,

танків ‒ 9129 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 18404 (+9) од,

артилерійських систем – 19917 (+45) од,

РСЗВ – 1241 (+1) од,

засоби ППО ‒ 984 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89) од,

спеціальна техніка ‒ 3566 (+10).

Втрати ворога у війні станом на 29 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 жовтня:

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них п'ятеро продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них троє рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 29 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 979-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, у Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакуючі операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.