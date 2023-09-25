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ЄС закриває найбільше газове родовище: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
ЄС закриває найбільше газове родовище: причина
Найбіліьше сховище у ЄС закривають через скорочення запасів та загрозу землетрусів
фото: ANP

Уряд Нідерландів раінше оголосив про плани закрити газове родовище до 2030 року, але зробить це уже в жовтні 2024 року

З 1 жовтня рішенням уряду Нідерландів припиняється видобуток на найбільшому Гронінгенському родовищі природного газу через скорочення запасів та загрозу землетрусів. Про це пише Deutsche Welle.

Втім, за гострої потреби, в Нідерландах обмежені обсяги з родовища у Гронінгені зможуть видобуватись.

Уряд Нідерландів планує ухвалити закон, який передбачає знесення всіх місць видобутку, щоб не можна було відновити видобуток газу. Згідно із заявою, газ буде видобуватися лише тимчасово протягом майбутньої зими у разі сильних холодів. В іншому випадку уряд буде підтримувати політику нульового видобутку.

Міністерство визначило період «дуже сильного холоду» як період, коли низькі денні температури стабільно становили близько -6,5 градусів за Цельсієм  протягом кількох днів поспіль.

Остаточне закриття газового родовища Гронінген заплановане на 1 жовтня 2024 року, хоча «очікується, що невизначеність на ринку газу повністю не зникне... і може навіть продовжувати зростати» після цього моменту.

Родовище було найбільшим джерелом газу для Нідерландів та Західної Європи з 1963 року, проте за роки вироблення обсяги запасів поступово знижувалися. Так, 2013 року запаси відзначалися на рівні 53,9 мільярдів кубометрів, до 2021 року ця цифра знизилася до 6,5 мільярдів.
 
Протягом довгих років Гронінгенське родовище було ще й основним джерелом надходжень коштів до бюджету Нідерландів. До речі, саме через залежність країни від фінансових надходжень від продажу газу виник термін «голландська хвороба» – різке зміцнення нацвалюти за рахунок експорту вуглеводневої сировини.

Протестують проти подальшого використання Гронінгена екологи. За час розробки родовище стало небезпечним для голландців через те, що видобуток на Гронінгені став викликати землетруси.

Нагадаємо, у Нідерландах чиновника з міністерства оборони затримала служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD) за звинуваченням у незаконному постачанні авіаційних деталей у Росію за посередництвом третіх країн, незважаючи на санкції, введені Європейським союзом проти Росії. Про це повідомило rtlnieuws.

Чоловіка віком 48 років із міста Арнема заарештували наприкінці серпня. Його 53-річний співучасник, який надав слідству інформацію, необхідну для виявлення причетності чиновника Міністерства оборони, був затриманий за день до цього і також перебуває під вартою.

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Теги: газ санкції Нідерланди закон родовище хвороба

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