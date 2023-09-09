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Видобуток газу та його закачування у сховища – головне завдання «Нафтогазу» – Чернишов

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Видобуток газу та його закачування у сховища – головне завдання «Нафтогазу» – Чернишов
У 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком
фото з відкритих джерел

Україна має потенціал для того, щоб стати континентальним енергетичним хабом

НАК «Нафтогаз України» посилено працює над забезпеченням країни газом під час цього опалювального сезону.

Про це йдеться в у колонці очільника «Нафтогазу» Олексія Чернишова.

«Сьогодні Група «Нафтогаз» так само готується до зими, що, за очікуваннями, буде не легше минулої. Видобути і закачати у сховища достатньо газу є поточним завданням номер один», – йдеться в ній.

Водночас Чернишов додав, що наразі треба мислити не термінами опалювальних сезонів, а категоріями нової архітектури енергетичної безпеки та місця України на новій карті об’єднаної Європи.

Він наголосив, що Україна має потенціал для того, щоб стати континентальним енергетичним хабом, забезпечивши незалежність собі та Європейському Союзу.

Очільник НАК додав, що державні компанії, однією з яких є «Нафтогаз», стануть своєрідними хедлайнерами переходу з пострадянської парадигми до європейської, враховуючи їхню високу роль в економіці та у повоєнному відновленні.

«Саме тому для мене такою важливою є реформа корпоративного управління в компанії. Не стосуючись енергетики як такої, вона, однак, свідчить, що «Нафтогаз» грає за цивілізованими правилами. А значить, з компанією можна мати справу в довгострокових проєктах», – підкреслив Чернишов.

Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.  

Теги: реформа Нафтогаз України газ

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