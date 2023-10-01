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«Нафтогаз» отримав ліцензії на розподіл газу в шести областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нафтогаз» отримав ліцензії на розподіл газу в шести областях
«Нафтогаз» офіційно має право на розподіл газу для 6,6 мільйона клієнтів
фото: «Нафтогаз»

«Нафтогаз» отримав ліцензії у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях

«Газорозподільні мережі України», які входять до «Групи Нафтогаз», отримали ліцензії на ведення діяльності в шести областях, де раніше діяли структури «Регіональної газової компанії» (РГК) бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях. 

У «Нафтогазі» запевняють, що основне завдання нових філій – формування безперебійних маршрутів постачання від газопроводів до споживачів. 

Тепер державна компанія офіційно має право на розподіл газу для 6,6 мільйона клієнтів на базі 14 регіональних філій.

Нагадаємо, Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку.

Раніше повідомлялося, що НАК «Нафтогаз України» зміг забезпечити накопичення газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на рекордному рівні завдяки взаємній довірі з бізнесом.

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Теги: Нафтогаз України газ Дмитро Фірташ

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