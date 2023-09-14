Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ТЦК звернувся до роботодавців з вимогою через мобілізацію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ТЦК звернувся до роботодавців з вимогою через мобілізацію
фото: 20minut

Українців попередили про певні обов'язки під час воєнного стану та проведення мобілізації 

Львівський обласний ТЦК звернувся на своїй сторінці у Facebook до всіх роботодавців з приводу певних обмежень щодо приймання на роботу військовозобов'язаних.

Військкомат нагадав, що приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК.

Обласний ТЦК підкреслив, що роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:

  • у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень;
  • у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць.

Територіальний центр комплектування додав, що керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності  повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

Львівський обласний ТЦК наголосив: «За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом».

Раніше ми писали, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.

Теги: військомат українці мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працівника Верховної Ради вважає людей, які не мають дітей, але мають собак, «збоченцями» та «гидотами»
Експрацівниця Ради спровокувала скандал висловлюваннями про власників собак
16 серпня, 17:00
Зміни планують внести до ст. 38 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу»
Нардепи пропонують змінити правила вручення повісток
16 серпня, 13:07
Посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів
РФ може піти на провокацію в Умані: посол Корнійчук попередив паломників-хасидів про небезпеку
16 серпня, 15:50
З 1 жовтня деякі категорії жінок зобов'яжуть стати на облік у ТЦК
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: кого стосуватиметься
30 серпня, 20:11
За словами адвоката, умовний термін суд призначає у близько 70% усіх випадків
Адвокат розповів, чому одним ухилянтам дають п'ять років, а іншим – умовний строк
29 серпня, 12:01
Феміда наголосила: на час воєнного стану заміни військової служби на альтернативну (невійськову) службу законодавством не передбачено
Подався у Адвентисти сьомого дня, аби не служити? Апеляційний суд ухвалив резонансне рішення
31 серпня, 19:02
Глава МЗС Литви назвав, що матиме стратегічне значення у контрнаступі на півдні
Глава МЗС Литви назвав, що матиме стратегічне значення у контрнаступі на півдні
31 серпня, 18:05
Вибухи в Рені докотилися й до румунського міста Галац
Румунське місто здригалося від вибухів під час атаки на Одещину
3 вересня, 21:13
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
12 вересня, 13:33

Суспільство

Суд зобовʼязав ДБР закрити справу проти телеканалу «Прямий»
Суд зобовʼязав ДБР закрити справу проти телеканалу «Прямий»
ТЦК звернувся до роботодавців з вимогою через мобілізацію
ТЦК звернувся до роботодавців з вимогою через мобілізацію
Помер один із батьків сучасного міжнародного права Володимир Денисов
Помер один із батьків сучасного міжнародного права Володимир Денисов
Хто має право вручати повістки в Україні, крім співробітників ТЦК: роз’яснення
Хто має право вручати повістки в Україні, крім співробітників ТЦК: роз’яснення
Україна прощається з військовим медиком Іриною Казьміною
Україна прощається з військовим медиком Іриною Казьміною
Будуть свідчити проти Путіна. До Гааги прибули визволені із РФ українські діти
Будуть свідчити проти Путіна. До Гааги прибули визволені із РФ українські діти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
18K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
18K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
11K
Життя у мутаках та спеціальна програма: як Норвегія дбає про українців
11K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8168
В Україні стався землетрус

Новини

Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Сьогодні, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту