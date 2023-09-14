ТЦК звернувся до роботодавців з вимогою через мобілізацію

Українців попередили про певні обов'язки під час воєнного стану та проведення мобілізації

Львівський обласний ТЦК звернувся на своїй сторінці у Facebook до всіх роботодавців з приводу певних обмежень щодо приймання на роботу військовозобов'язаних.

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Військкомат нагадав, що приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК.

Обласний ТЦК підкреслив, що роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:

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у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень;

у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць.

Територіальний центр комплектування додав, що керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

Львівський обласний ТЦК наголосив: «За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом».

Раніше ми писали, що представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. ТЦК розповів про те, чому це відбувається.