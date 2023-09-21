Як українці хитрують із виплатами: Німеччина викрила схему

Німеччина розглядає низку справ про фальсифікацію соціальних виплат біженцям

Українських біженців, які отримують допомогу в Німеччині, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 таких справ. Спеціальні перевірки почали виявляти випадки шахрайства біженців із соціальними виплатами. У Німеччині дізналися, що 52 українці зареєстровані в інших країнах ЄС, а деякі з них отримували соціальну допомогу двічі. Про це пише видання Bild.

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У німецькому районі Ільм в Тюрингії розслідують 150 таких справ. Тут зареєстровані понад 2 400 українських біженців. З них 1 574 отримують соцвиплати – матеріальну допомогу, забезпечення житлом, догляд за дітьми, мовні курси та медичне обслуговування.

Але місцеві імміграційні органи довідались, що 52 особи серед них зареєстровані й у інших країнах Євросоюзу. У районному управлінні виявили, що 23 українці отримували соцвиплати від двох держав.

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Згаданим особам анулювали посвідку на проживання. Також їм припинили виплачувати допомогу. Ба більше, отримані кошти шахраям доведеться повернути. Проти 23 українців, які отримували подвійні виплати, відкриють провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство.

Загалом зараз розглядаються 150 справ щодо українців, які стосуються можливого шахрайства з соцвиплатами. Про це повідомила керівниця району Ільм Петра Ендерс.

Після того, як чиновники з Ільма зафіксували випадки шахрайства з виплатами, вони повідомили про це до Федерального відомства у справах міграції та біженців. Голова імміграційної служби Йорг Людвіг підтвердив, є випадки, коли дійсно біженці регулярно їздять до інших країн ЄС на кілька днів, а потім повертаються до Німеччини.

Європейський Союз планує продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Відповідна пропозиція з'явилась на офіційному сайті Єврокомісії.

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Чиновник зазначив, що в районному управлінні створили оперативну групу, щоб відстежувати такі маніпуляції в майбутньому. Тепер вони мають доступ до центральної бази даних і можуть перевірити, чи зареєстрована особа у інших країнах Євросоюзу.

До слова, Єврокомісія пропонує продовжити термін тимчасового захисту для українців з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Далі це рішення має розглянути Рада ЄС.

Нагадаємо, у Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал. Українська родина пів року отримувала майже 5500 євро на місяць від центру зайнятості в регіоні Гарц (федеральна земля Саксонія-Анхальт). Це мало суспільний резонанс – німці були обурені такою кількістю грошей, які були витрачені на біженців. Щоправда, виявилось, що на руки українці отримують лише п'яту частину коштів, що виділяються Німеччиною.

Зазначимо, що спільне проживання біженців та громадян Німеччини в одній із трьох веж хмарочосу Мундсбурга в Гамбурзі вилилось у конфлікт та скарги. Поведінка мігрантів обурює німців. Соціальна влада та муніципальна компанія Fördern & Wohnen знають про скарги, що надходять різними каналами від мешканців і намагаються зарадити ситуації.