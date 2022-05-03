Намісник Лаври Павло вигнав монаха, бо той не хотів поминати Кіріла

Єромонах Симон (Новіков) поплатився за те, що він під час богослужіння не згадав ім’я Гундяєва

Митрополит Павло (Лебідь) вигнав з Києво-Печерської Лаври єромонаха Симона (Новікова) за те, що він під час богослужіння не згадав ім’я патріарха Кіріла (Гундяєва). Про це повідомив священник УПЦ Московського патріархату Петро Семащук.

«Відомо, що братія Лаври ще на початку війни пропонувала не згадувати за богослужіннями в Лаврі ім'я патріарха, однак намісник Лаври владика Павло категорично відмовився це робити і принципово настояв на тому, щоб поминати Кіріла (Гундяєва) як «великого Господина і Отця», – написав він.

Нагадаємо, намісник Лаври Павло відмовляється зрікатись Кіріла, який виправдав убивства українців

Також журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

До слова, Україна готує санкції проти патріарха Кіріла та інших представників РПЦ.

Раніше Петро Порошенко закликав світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кіріла) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

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