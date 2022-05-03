Персонал військових частин РФ масово звільняється через низьку зарплату, – розвідка

Збройні сили Російської Федерації втрачають цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення. Про це йдеться в листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови уряду РФ Михайла Мішустіна, повідомляє українська розвідка.

Так, співробітники нарікають на вкрай низьку оплату праці, при тому, що протягом значного проміжку часу індексація взагалі не проводилась.

Автори листа стверджують, що «процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер». Через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників.

Зазначається, що це вже не перше звернення профспілок РФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК. Раніше про можливі соціальні збурення через стрімке падіння заробітків та рівня життя попереджали архангельські профспілки.

Офіційно профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи різноманітні пропагандистські заходи. Втім, «не помічає» взаємозв’язку між введеними санкціями через війну та неспроможністю бюджету окупантів фінансувати їхню роботу.

Нагадаємо, російські мародери вже продають крадені в Україні автівки. Їх називають «трофейними» та радяться між собою, як автомобілі можна зареєструвати.