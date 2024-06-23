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Нардеп пояснив, чим корисний «Резерв+» під час бронювання аграріїв

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, чим корисний «Резерв+» під час бронювання аграріїв
У застосунку «Резерв+» можна отримати спеціальний QR-код, який унеможливить вручення «бойової» повістки
фото: rbc.ua

Минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв

Мінагрополітики або обласні військові адміністрації на місцях визначають ступінь критичності господарств для економіки країни. Далі вже бронює Мінекономіки. Про це в розмові з «Главкомом» повідомив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

«Земля має оброблятися. Відповідно, біля неї повинні бути задіяні механізатори, комбайнери, комірники, водії зерновозів. Тим паче, що наступні шість місяців є надто важливими для збору урожаю», – зазначив обранець.

Водночас народний депутат зауважив, що на рівні комітету нацбезпеки знайдено консенсус: допоки триває перебронювання працівників сільського господарства (приблизно цей процес затягується на місяць) працівник агропідприємства, яке подало списки своїх людей, через мобільний застосунок «Резерв+» отримує спеціальний QR-код. Це унеможливить вручення «бойових» повісток військовозобов’язаним спеціалістам, котрі підтверджують «бронь». До запровадження застосунку «Резерв+», як визнав нардеп Івченко, багатьох фахівців аграрного сектору було мобілізовано попри те, що вони мали право на бронювання.

Нагадаємо, що минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв. По-перше, автоматично пролонгуються чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. По-друге, нове бронювання буде надаватись на 12 місяців (до цього діяло пів року). Відповідні зміни Кабмін дійсно відобразив у новій постанові від 5 червня №650.

Також урядовець уточнив: попри загальну норму бронювання до 50% за деякими професіями можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї квоти. А ось цю частину повідомлення Висоцького нині на практиці неможливо реалізувати.

До слова, 19 червня Мінагрополітики провело робочу нараду щодо бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та під час воєнного стану. Як зазначила у коментарі «Главкому» виконувачка обов’язків начальника відділу з питань мобілізаційної роботи міністерства Юлія Бабенко, найбільше запитань у присутніх викликала норма, яку було вилучено з урядової постанови від 27 січня 2023 року №76. Вона стосувалася бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств за мобілізаційним завданням.

Читайте також: Бронювання аграріїв. Кому вірити?
Теги: аграрії мобілізація бронювання від мобілізації

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