Ціни на полуницю зросли: фермери пояснили причину

Загалом полуниця на 30% дорожча, ніж у червні минулого року

Цього тижня ситуація на ринку полуниці в Україні кардинально змінилася: якщо у попередні тижні ціни на полуницю знижувалися, то нині, навпаки, зросла через скорочення пропозиції на тлі високого попиту ринку та переробників. Про це пише EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проєкту, полуниця садоваподорожчала в середньому на 39% порівняно з минулим робочим тижнем. Так, у вівторок місцеві садівники відвантажували цю ягоду по 60-90 грн/кг ($1,48-2,23/кг) залежно від якості та обсягу партії.

«За словами самих виробників, причин для зростання цін на полуницю кілька. Перш за все, пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівничих господарств завершують сезон реалізації ранніх сортів. При цьому попит на полуницю, як на свіжому ринку, так і з боку переробних компаній, вельми високий, що також стимулює цінове зростання в цьому сегменті», – пише видання.

Отож сьогодні відпускні ціни на полуницю в Україні в середньому на 30% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше експерти давали оптимістичні прогнози щодо поточного сезону ягід і фруктів, але зауважували, що на перебіг сезону і на ціну впливатиме низка факторів. Ягід і фруктів буде точно достатньо для українського споживача, зазначали експерти.

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