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Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження
фото ілюстративне

У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей

В Україні діє гаряча лінія для випадків, якщо працівники ТЦК або СП перевищують свої повноваження. Про це повідомляє командування Сухопутних військ у Facebook.

У випадку, якщо працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевищили повноваження, або необхідна консультація з приводу мобілізації в Україні діє гаряча лінія: 0 800 301 937. Крім того, окремі контактні номери діють також в областях.

«У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки», – йдеться у повідомленні.

Звертайтеся у вашому регіоні:

ОК Схід

  • Дніпропетровський ОТЦК та СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30-16:30;
  • Запорізький ОТЦК та СП: (061) 764 2479 цілодобово;
  • Харківський ОТЦК та СП: (057) 341 4017 09:00-18:00;
  • Донецький ОТЦК та СП: (097) 017 0069 цілодобово;
  • Луганський ОТЦК та СП: (050) 950 9498 цілодобово;

ОК Північ

  • Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 цілодобово;
  • Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00;
  • Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00;
  • Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00;
  • Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00;
  • Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00;
  • Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00;

ОК Захід

  • Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 цілодобово;
  • Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 цілодобово;
  • Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00;
  • Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00;
  • Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00;
  • Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 цілодобово;
  • Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 цілодобово;
  • Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 цілодобово;

ОК Південь

  • Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 цілодобово;
  • Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 цілодобово;
  • Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 цілодобово;
  • Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 цілодобово;
  • Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00.

Нагадаємо, співробітники ТЦК зупинили автобус з пасажирами, який курсував за маршрутом «Варшава – Одеса». Під час перевірки документів виявилось, що водій не оновив військово-облікові дані, йому запропонували проїхати до ТЦК. На час, коли водія супроводжували до ТЦК, пасажири автобуса перекрили трасу.

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Теги: ТЦК мобілізація ЗСУ

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