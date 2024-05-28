Далекобійникам-ухилянтам, які кидають авто за кордоном, готують покарання: подробиці

Деякі водії, отримуючи законні підстави для виїзду за кордон, відмовляються повертатися через страх бути мобілізованим

Українських водіїв, які лишають фури за кордоном, хочуть прирівняти до викрадачів

Українських далекобійників, які під час виконання міжнародних рейсів покидають за кордоном фури і не повертаються додому через страх бути мобілізованим, хочуть прирівняти до викрадачів. Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Віктор Балін.

Деякі водії міжнародних рейсів, отримавши тимчасове законне право виїхати за кордон за системою «Шлях», відмовляються повертатися назад, залишаючи вантажівку компанії напризволяще. Таким чином вони намагаються ухилитися від мобілізації після повернення додому.

«Я думаю, що найближчим часом ми розробимо разом із юристами і будемо доводити до водіїв, що вони матимуть не лише проблеми з поліцією, а саме розглядатися ситуація як викрадення автомобіля», – наголосив він.

За словами Баліна, інформацію про таких водіїв будуть передавати до Інтерполу, щоб вони потім не змогли знайти роботу за кордоном. Він додав, що через проблеми міжнародних перевізників зменшується кількість перевезень – це можуть відчути експортери та імпортери, що вдарить по валютному балансу України.

Дії водіїв-ухилянтів приносять додаткові труднощі для компанії, адже потрібно знайти нового водія, щоб повернути фуру. Крім того, перевізника, водія якого не повертаються до України, блокують у системі «Шлях».

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що українці призовного віку, що перебувають у Польщі, не мають права отримувати соцвиплати, якщо вони ухиляються від військової служби на Батьківщині.