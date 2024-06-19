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Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації

Ростислав Вонс
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Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації
Робоча група стане тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів
фото з відкритих джерел

Група координуватиме ТЦК, держоргани та органи влади, підприємства щодо оповіщення та мобілізації військовозобов’язаних

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє йдеться в постанові уряду №707.

Зокрема, робочу групу очолить міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

До групи увійдуть представники Міноборони, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, МВС, Мінекономіки, Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Державної прикордонної служби, Національної поліції.

Згідно з положенням, група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів. Основними її завданнями є координація з ТЦК та СП щодо оповіщення та мобілізації військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади, їх територіальних органах, на державних підприємствах, в установах і організаціях.

Група координує організацію оповіщення органами виконавчої влади, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації, а також організацію їх призову на військову службу.

Нагадаємо, державні органи при наданні адміністративних послуг можуть попросити у військовозобов'язаних громадян пред'явити військово-обліковий документ – військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або приписне посвідчення.

Як повідомлялося, уряд України 18 червня ухвалив рішення про те, що у військово-обліковому документі в електронній формі тепер буде QR-код, який буде дійсним не більше року.

До слова, найбільш потрібними зараз у Збройних силах України є бойові посади. Зокрема, йдеться про піхотинців, кулеметників, розвідників, водіїв, медиків, операторів безпілотників, а також інженерів, зв'язківців, механіків й електриків.

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Теги: мобілізація уряд Кабмін Олег Немчинов

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