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Екснардеп та ексжурналіст очолив загін БпЛА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Екснардеп та ексжурналіст очолив загін БпЛА
фото з соцмереж

На базі посиленої роти БпЛА створено загін безпілотних систем

Колишній журналіст та нардеп XVIII скликання Єгор Соболєв повідомив, що його обрано командиром загону безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Соболєва.

«Нас збільшили. На базі нашої посиленої роти БпЛА створено загін безпілотних систем. Мене призначено його командиром. Запрошую до нас приєднатися – запрошую із чистою совістю та обов'язком забезпечити умови для того, щоб ви зробили максимальний внесок в оборону України», – йдеться в повідомленні.

Військовий розповів, що за два з половиною роки роботи з БпЛА в нинішньому підрозділі рота БпЛА втратили двох побратимів, знищивши при цьому в сотні більше разів бронетехніки, артилерії, піхоти та БпЛА російських окупаційних військ.

«Навчимо бити ворога на будь-якому типі БпЛА, який буде найкраще буде підходити вашому характеру та здібностям. Разом з пілотами я уклінно запрошую до загону талановитих адміністраторів та логістів. Відкриті вакансії на всі рівні посад, починаючи з заступника по озброєнню. Вже дуже радіємо та маємо найкращий результат від приходу до нас дівчат та жінок на задачі, які вимагають насамперед роботу з документами, комунікації та координації», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став 49-річний Роберт Бровді «Мадяр», який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра».

У травні-червні 2022 року Бровді створив групу «Птахи Мадяра», що перебувала у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У січні 2024 року підрозділ розширили до 414-го батальйону. Проте він не зупинився і масштабував свій підрозділ уже до бригади (414-та окрема бригада безпілотних систем). «Птахи Мадяра» брали участь у ключових операціях війни. Брали участь в обороні Херсона, Соледара, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки, Урожайного. Після початку десанту у Кринках завдавали ударів по російським військам на лівому березі Херсонщини.

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Теги: дрон війна Єгор Соболєв

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