Екснардеп та ексжурналіст очолив загін БпЛА
На базі посиленої роти БпЛА створено загін безпілотних систем
Колишній журналіст та нардеп XVIII скликання Єгор Соболєв повідомив, що його обрано командиром загону безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Соболєва.
«Нас збільшили. На базі нашої посиленої роти БпЛА створено загін безпілотних систем. Мене призначено його командиром. Запрошую до нас приєднатися – запрошую із чистою совістю та обов'язком забезпечити умови для того, щоб ви зробили максимальний внесок в оборону України», – йдеться в повідомленні.
Військовий розповів, що за два з половиною роки роботи з БпЛА в нинішньому підрозділі рота БпЛА втратили двох побратимів, знищивши при цьому в сотні більше разів бронетехніки, артилерії, піхоти та БпЛА російських окупаційних військ.
«Навчимо бити ворога на будь-якому типі БпЛА, який буде найкраще буде підходити вашому характеру та здібностям. Разом з пілотами я уклінно запрошую до загону талановитих адміністраторів та логістів. Відкриті вакансії на всі рівні посад, починаючи з заступника по озброєнню. Вже дуже радіємо та маємо найкращий результат від приходу до нас дівчат та жінок на задачі, які вимагають насамперед роботу з документами, комунікації та координації», – додав він.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став 49-річний Роберт Бровді «Мадяр», який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра».
У травні-червні 2022 року Бровді створив групу «Птахи Мадяра», що перебувала у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У січні 2024 року підрозділ розширили до 414-го батальйону. Проте він не зупинився і масштабував свій підрозділ уже до бригади (414-та окрема бригада безпілотних систем). «Птахи Мадяра» брали участь у ключових операціях війни. Брали участь в обороні Херсона, Соледара, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки, Урожайного. Після початку десанту у Кринках завдавали ударів по російським військам на лівому березі Херсонщини.