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Нащадок українського гетьмана, який мешкає у Відні, пояснив, за що австрійці люблять РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Нащадок українського гетьмана, який мешкає у Відні, пояснив, за що австрійці люблять РФ
Раніше Грегор Розумовський розкритикував позицію австрійської влади щодо війни Росії проти України
фото: Грегор Розумовський / Facebook

Грегор Розумовський: «У свідомості австрійських можновладців досі існують кілька стереотипів»

Частина австрійських політиків досі сприймає Росію як державу із сильним лідером, а російську агресію проти України пояснює наративами Кремля. Серед причин такого ставлення – романтизація Росії правими політичними силами та поширені уявлення про українську владу, біженців і корупцію. Про це нащадок останнього українського гетьмана Кирила Розумовського Грегор Розумовський, який мешкає у Відні, заявив в інтерв’ю «Главкому».

Чому Карін Кнайсль симпатизує Росії

Грегор Розумовський вважає, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль має романтизоване уявлення про Російську Федерацію. Він особисто знайомий із нею та пов’язує таке сприйняття, зокрема, з політичними поглядами колишньої посадовиці.

Кнайсль представляла праву австрійську партію «Свобода». За словами Розумовського, серед представників цієї політичної сили досі зберігається тенденція до ідеалізації Росії та сприйняття Володимира Путіна як сильного лідера.

«Нині серед представників «Свободи» досі є тенденція до героїзації і романтизації Росії і сприйняття Путіна як сильного лідера», – зазначив історик.

У 2018 році Кнайсль запросила Путіна на своє весілля, де танцювала з російським президентом. У 2023 році колишня очільниця австрійського зовнішньополітичного відомства переїхала до Росії. «Главком» раніше розповідав про її переїзд.

Нащадок українського гетьмана, який мешкає у Відні, пояснив, за що австрійці люблять РФ фото 1
фото: Facebook Грегора Розумовського

Які стереотипи про Україну поширені в Австрії

На думку Розумовського, у свідомості частини австрійських політиків закріпилися кілька уявлень, які впливають на сприйняття війни Росії проти України.

Перший стереотип стосується розширення НАТО на схід. Як пояснив історик, прихильники цього погляду відтворюють російський наратив, за яким Путін нібито розпочав повномасштабне вторгнення, захищаючись від розширення Альянсу.

Другий – твердження, що Україна нібито не має демократично обраного уряду з 2014 року. Третій стосується соціальної допомоги українським біженцям: частина людей вважає, що Європейський союз виділяє їм надмірні кошти, які створюють додаткове навантаження на державні бюджети.

Четвертий стереотип пов’язаний із зовнішнім виглядом і майновим становищем українців, які приїжджають до Європи. Зокрема, дорогі автомобілі деяких біженців можуть формувати у місцевих жителів враження, що українці не потребують фінансової підтримки.

За словами Розумовського, такі спостереження також підживлюють уявлення про корумпованість українських еліт. Він звернув увагу на те, що звинувачення України в корупції в окремих випадках використовують у контексті, який фактично виправдовує російську агресію.

Грегор Розумовський – прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Історик за фахом, він мешкає у Відні, очолює «Клуб європейського розуміння та спілкування» й керує Товариством культури і мистецтва імені Розумовського. Розумовський займається популяризацією української історії, часто відвідує Україну та бере участь у культурних проєктах.

Нагадаємо, раніше Грегор Розумовський розкритикував позицію австрійської влади щодо війни Росії проти України. Він порівняв поведінку австрійських урядовців зі страусами, які ховають голову в пісок, та назвав нейтралітет країни лицемірним. 

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Теги: Австрія путін українці Відень нейтралітет Європейський Союз Грегор Розумовський

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