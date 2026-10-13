Путін висунув головну умову для мирних переговорів і завершення війни – Reuters

Вашингтон сподівається повернути Москву за стіл переговорів завдяки домовленостям про постачання російського дизельного пального

Президент Росії Володимир Путін не готовий повертатися до переговорів про завершення війни проти України, доки Москва не отримає решту територій Донбасу, які контролюють українські військові. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, близьке до Кремля, пише «Главком».

За словами співрозмовника агентства, Путін хоче отримати решту 11% Донбасу, які контролюють ЗСУ, щоб представити це всередині Росії як перемогу. Україна, зі свого боку, заявляла, що не передаватиме Росії додаткові території. Водночас замороження бойових дій на нинішній лінії фронту могло б стати основою мирної угоди.

Як пише видання, спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з українськими посадовцями в Маямі повідомили, що Путін наразі не готовий домовлятися про завершення війни. Американська сторона сподівається відновити тристоронні переговори за участю України, Росії та США.

Варто нагадати, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія погодиться на серйозні переговори щодо завершення війни проти України лише під тиском Заходу. На його переконання, для цього необхідно не лише зберігати чинні санкції проти Москви, а й посилювати їх. Водночас він розкритикував домовленість між США та Росією щодо експорту російського дизельного пального.