Воєнний стан у Росії? Центр протидії дезінформації розібрав нові чутки

Кремль може використовувати чутки про воєнний стан як тест для російського суспільства

Кремль може перевіряти реакцію росіян на можливе посилення воєнних обмежень

У Росії знову поширюються повідомлення про можливе запровадження воєнного стану. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, такі чутки можуть використовуватися Кремлем для оцінки реакції суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Коваленка у Telegram.

Останнім часом у російському інформаційному просторі з'явилися твердження, що Володимир Путін нібито може розглянути питання про запровадження воєнного стану у відповідь на пропозицію міністерства оборони РФ. Коваленко звернув увагу, що навіть мобілізацію російська влада, за його оцінкою, не оголошує публічно, а проводить приховано.

«Він навіть мобілізацію публічно не оголосив, а проводить її приховано, бо від чуток про мобілізацію купа росіян звалила в Грузію, Вірменію та інші країни. А втома від війни лише зростає», – написав керівник ЦПД.

На його думку, нинішні розмови про воєнний стан можуть бути інформаційним тестом для російського суспільства. «Зараз про воєнний стан вкинули, аби знову заміряти настрої населення в Росії, соціологія буде в Кремлі», – зазначив Коваленко.

Водночас він припустив, що ці повідомлення можуть бути розраховані і на зовнішню аудиторію. «Також ця новина існує, аби полякати європейців і, як думають росіяни, нас», – додав він. Сам Коваленко наразі не вважає запровадження воєнного стану в Росії імовірним сценарієм. «Чи вірю я особисто в такий сценарій зараз? Ні», – підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, російська влада готує нове підвищення податків для фінансування військових витрат. За даними Reuters, зміни закладені в проєкт бюджету РФ на 2027–2029 роки, а потреби оборони та безпеки в ньому визначені як «стратегічний пріоритет».

Серед запропонованих заходів – підвищення податків на надприбутки підприємств металургійної та хімічної галузей, транскордонну електронну торгівлю, а також на так звані пасивні доходи громадян. За оцінкою уряду РФ, остання зміна може торкнутися близько 4 млн людей.