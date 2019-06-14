Як обирали предстоятеля ПЦУ. Філарет звернув увагу на цікаву деталь



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П’ятий президент України Петро Порошенко хотів, щоб предстоятелем Української церкви був не Епіфаній, а митрополит Вінницький Симеон, - патріарх Філарет

Патріарх прокоментував чутки про те, що деяких єпископів УПЦ КП могли підкупити

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, як обирали предстоятеля Православної церкви України.

За словами патріарха Філарета, п’ятий президент України Петро Порошенко хотів, щоб предстоятелем Української церкви був не Епіфаній, а митрополит Вінницький Симеон (один із архієреїв УПЦ МП, який перейшов до ПЦУ – «Главком»).

«І ось ви зверніть увагу на те, що коли архієреї голосували в другому турі фактично за двох кандидатів, то за Епіфанія проголосували 36 єпископів, а за Симеона – 28. То хто ці 28? 2 – московських, 13 – з УАПЦ, а 13 архієреїв – з Київського патріархату. Чому ці архієреї голосували за кандидата з Московського патріархату? Тому що Порошенко провів роботу», - впевнений патріарх.

Патріарх Філарет говорить, що чув про те, що деяким єпископам платили за голосування по $20 тис.

«Я чув про те, що комусь із архієреїв платили по $20 тис. Але правда це чи ні – я стверджувати не можу», - говорить патріарх.

Також Філарет запевнив, що не знає, чи платились Константинопольському патріархату якісь гроші за наш Томос.

«Цього я не можу стверджувати, тому що не знаю», - сказав патріарх і додав, що дізнатися про це з документів і протоколів Об’єднавчого собору неможливо, «тому що це був Собор Константинопольського патріархату». «Тож всі ці документи взяли у Стамбул. А тут немає нічого», - зазначив патріарх.

Щодо впливу олігархів на Православну церкву України у патріарха сумніву немає.

«Впливають. І не тільки олігархи. Але я не хочу про це говорити, тому що це лише буде розсварювати нас (з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм – ред.). А нам треба все-таки думати про єдність. Нам треба будувати в Україні єдину Помісну церкву. А якщо ми один одного поливатимемо брудом, то не зможемо зійтися», - вважає почесний патріарх Філарет.

Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей щодо управління церквою після отримання Томосу. В свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Філарет вирішив відновити УПЦ Київського патріархату і тому на 20 червня скликає Помісний собор.

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