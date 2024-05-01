Натхнення на Великдень: п’ять найпопулярніших рецептів пасок

Топ-5 перевірених рецептів, які варто спробувати

Чи плануєте ви цьогоріч пекти паску на Великдень? Якщо ви у пошуках найпростішого, класичного чи незвичайного рецепту, то точно знайдете щось підходяще у добірці «Главкома». Тут – лише рецепти, перевірені сотнями користувачів мережі. Багато хто випікає з року в рік лише за одним із цих рецептів. Спробуйте і ви, Світле Христове Воскресіння вже на цьому тижні, у неділю – 5 травня!

Класична паска

Класичні паски прикрашають косами та орнаментами з тіста cкріншот youtube

Звісно, єдиного універсального рецепту немає, у будь-якого господині є власні секрети, нюанси пропорцій та неповторні особливості технології виготовлення. Тим не менш, є певні широко розповсюджені рецепти – ось один з них.

Інгредієнти:

молоко – 0,5 л

дріжджі сухі – 10 г

цукор – 150 г

жовтки – 5 шт.

масло – 200 г

борошно – 850 г

олія – 30 г

родзинки – 200 г

Приготування:

У ємності перемішуємо молоко, цукор, 8 ст. ложок борошна. В останню чергу додаємо сухі дріжджі – і ще раз перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою або рушником і залишаємо на пів години – щоб опара підійшла. Окремо з’єднуємо м’яке масло, цукор та жовтки. Додаємо трохи солі, збиваємо все це міксером. До масляної суміші додаємо опару, яка піднялася, борошно – і замішуємо тісто. Важливо, щоб борошно було просіяним. На цьому етапі має вийти липке, тягуче тісто – не слід «забивати» його борошном і робити занадто густим. Викладаємо тісто на змащеною олією робочу поверхню і дуже добре вимішуємо. Орієнтовно: руками – з півгодини, тістомісом – 10-15 хвилин. Тісто повинно бути еластичним, не липнути до рук і добре розтягуватися. Тісто перекладаємо у миску, знову накриваємо харчовою плівкою або рушником, залишаємо у теплому місці на 1,5 години. За цей час тісто має збільшитися в об’ємі приблизно втричі. Від загальної кількості цього тіста забираємо четвертину: його використаємо для декоративних косичок. До тіста, яке залишилося у мисці, додаємо пропарені та добре висушені родзинки та 2 ст. ложки борошна. Знову добре все перемішуємо. В двох окремих мисочках і лишаємо ще на одну годину. Все тісто ділимо на 5 частин і вкладаємо у форми таким чином, щоб вони займали чверть формочки – за цим рецептом виходить 5 пасок діаметром 13 см. Поки тісто настоюється у формах, робимо прикраси із того тіста, що без родзинок. Це можуть бути коси, хрестики, завитки. Головне – щоб вони не були великого розміру. Обережно викладаємо прикраси зверху на паску. Після цього кожну паску проколюємо по центру шпажкою. Це потрібно для того, щоб повітря виходило рівномірно і пасочки вийшли рівні. Після цього знову лишаємо їх підходити у теплі, доки вони не збільшаться втричі. Зверху змащуємо жовтком і відправляємо у духовку 160-170 градусів приблизно 40-50 хвилин.

Паска покутська від Дарії Цвєк

Паска від народної кулінарки фото з відкритих джерел

Дарія Цвєк – відома українська кулінарка 20 ст., авторка низки популярних книг з рецептами. Найвідоміша з них – «Солодке печиво», її перевидавали дев'ять разів. Ця книжка, доповнена рецептами пирогів з солоною начинкою та напоїв, видавалася під назвою «Домашнє печиво». Серед інших – «До святкового столу», «У будні та свята», «Для гостей і сім'ї», «Нашим найменшим», «На добрий вечір», «Дітям і батькам» тощо. Процес приготування описаний у дещо незвичній для нас манері, адже Дарія Цвєк написала це рецепт у середині 20 ст.

Інгредієнти:​​

1 кг борошна

1 склянка молока

15 жовтків

100 г дріжджів

300 г вершкового масла (або маргарину)

400 г цукру

100 г родзинок

0,5 чайної ложки солі

ванілін

Інгредієнти для помадки:

1 білок

250 г цукрової пудри

сік з 1 лимона

ванілін

Приготування:

У теплому молоці розвести дріжджі з 1 столовою ложкою цукру і 3 столовими ложками борошна. Поставити, щоб почали бродити. Каструлю з жовтками, цукром і ваніліном поставити у більшу каструлю, в якій кипить вода, і збивати жовтки, поки не утвориться однорідна пухка маса. Дати їй охолонути. Приготовлений раніше розчин посолити та влити в посуд з борошном, додати збиті жовтки та вимісити. Під кінець вимішування влити розтоплений маргарин і знову місити, поки жир рівномірно розійдеться в тісті. Додати перебрані й помиті родзинки, знову перемісити, накрити та поставити тісто в тепле місце, щоб підійшло. Частину тіста перекласти у змащену вершковим маслом, посипану сухарями та вистелену промащеним пергаментним папером форму, заповнивши її на 2/3; накрити та поставити, щоб воно підросло. Тоді змастити білком і пекти в гарячій духовці (190-200°C) протягом 45 хв. Спечені баби можна змастити білковою помадкою: збити міксером або розтерти дерев'яною ложкою білки з цукровою пудрою до утворення однорідної пухкої маси, додати до смаку лимонний сік або лимонну кислоту, ванілін.

Паска-крафін

Крафін – смачна паска, яка має дуже ефектний вигляд фото з відкритих джерел

Така пасочка нині у тренді через дуже незвичайний і апетитний зовнішній вигляд, а також – через простоту приготування.

Інгредієнти:

200 мл молока

20г живих дріжджів

100г цукру

ванільний цукор

2 яйця

160г вершкового масла (60 г для тіста, 100 г – для змащування)

40г сметани

550-600г просіяного борошна

Для начинки:

макова маса

шоколад

ізюм

горішки

цукати тощо.

Приготування:

У мисці змішуємо молоко, дріжджі, цукор та частину борошна. Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Змішувати потрібно доти, доки розчиняться цукор і дріжджі. Після того потрібно накрити миску або харчовою плівкою, або рушничком та поставити у тепле місце на 20-30 хвилин. Коли ви бачите, що у мисці утворилась «пінна шапочка», це означає, що тісто підійшло. У нього потрібно добавити яйця (вони також мають бути кімнатної температури, не холодні), цукор, який залишився; за бажанням – ванільний цукор. Останнє, що треба добавити у масу – сметана. Після цього ще раз дуже ретельно перемішуємо до утворення однорідної суміші. Після того, як усе перемішали, слід добавити масло та борошно. До слова, борошно краще додавати у два етапи, без поспіху. Якщо ви вимісили тісто і відчуваєте, що воно трохи липне до рук, краще все ж не додавати зайвого борошна: так можна «забити» тісто. Ретельно вимішане тісто потрібно знову накрити, поставити у тепле місце на годину. За цей час воно має піднятися втричі. Посипте робочу поверхню борошном. Тісто поділіть на три частини, з них сформуйте кульки. Кожну кульку розкачайте у тонкий пласт: прямокутний або квадратний. Ретельно змастіть поверхню пласта маслом. Потім викладайте на нього начинку: макову масу, горішки. Тісто слід загорнути у щільний рулет. Розріжте його вздовж, трохи не доходячи до кінця. Згорніть таким чином, як показано у відео. Викладіть крафіни у форми, накрийте рушником та лишіть у теплому місці ще на 20 хвилин, щоб вони підійшли. Відправте у розігріту до 175 градусів духовку на 35-40 хвилин. Спечені крафіни у класичному варіанті прикрашають цукровою пудрою.

Італійська паска панеттоне

Панеттоне: важка у приготуванні, ідеальна на смак фото: pexels

Ця паска має неймовірно пухку консистенцію та незабутній аромат, яким вона наповнює дім, доки печеться. Мінус у неї лише один: непростий та дуже тривалий процес приготування. Цей рецепт – не з «полегшених» варіантів, а один з чи не найскладніших, зате, якщо зробити усе за рецептом, результат гарантований.

Інгредієнти:

Закваска:

дріжджі (пресовані) - 10 г

вода - 80 мл

борошно (з вмістом білка від 13 г) - 105 г

сіль - 2 г

Тісто:

закваска

дріжджі (пресовані) - 30 г

молоко 3,2 % - 115 мл

борошно ( з вмістом білка від 13 г) - 370 г

cіль - 10 г

цукор - 120 г

ванільний цукор - 15 г ( можна замінити на ванільний екстракт 8 мл)

жовтки холодні - 115 г

вершкове масло 82,5% -140 г

Наповнення:

цукати і сухофрукти - 300 г (журавлина, курага, родзинки, вишня)

цедра одного апельсина

сік одного апельсина

Приготування

У мисці перемішуємо пресовані дріжджі у воді. Після повного розчинення дріжджів додаємо борошно та сіль. Замішуємо. Закваску накриваємо харчовою плівкою та лишаємо на три години при кімнатній температурі. Тим часом готуємо начинку. У промиті і висушені сухофрукти натираємо цедру одного апельсина та додаємо сік з апельсина, з якого, власне, і натерли цедру. Ретельно перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та даємо настоятися 10 годин. Обминаємо закваску, яка мала дещо збільшитися у розмірі, перемішуємо, формуємо кульку, знову накриваємо плівкою та ставимо у холодильник на 10 годин. Дістаємо закваску з холодильника. При кімнатній температурі вона мають постояти 2 години. Готуємо тісто: для цього треба розчинити дріжджі у холодному молоці та відкласти на 5 хвилин. В окремій ємності змішати борошно, сіль, цукор, ванільний цукор, влити молоко з дріжджами та додати охолоджені жовтки. Якщо ви замішуєте у тістомісі, то слід це робити 3 хвилини на мінімальній швидкості. Руками – приблизно 10 хвилин. Добавити закваску і продовжити заміс на мінімальній швидкості ще на 5 хвилин. Якщо замішуєте руками, то близько 15 хвилин. Коли закваска вмішалась, можна збільшити потужність до «2» і продовжити заміс ще на 10 хвилин. Руками доведеться вимішувати не менш як пів години. Після цього додайте у тісто масло. Воно має бути холодним, але не твердим. Продовжуйте замішувати аж поки тісто не стане пластичним, блискучим та не почне відлипати від рук (або чаші міксера). До слова, якщо ви користуєтеся тістомісом, то масло потрібно вмішувати на мінімальній швидкості. Аби перевірити, чи готове тісто, слід відщепити шматочок та розтягнути його між пальцями: від розтягнення має формуватися тоненька плівка. Додайте у тісто мариновані сухофрукти та перемішайте. Готове тісто перекладіть в миску, дно якої щедро змащене рослинною олією. Накриваємо харчовою плівкою і лишаємо на 3 години при кімнатній температурі. Руками змащеними рослинною олією перекладаємо тісто на робочу поверхню. Ділимо тісто на чотири шматочка приблизно по 310 г кожен. Сформуйте кульки з добре натягнутою поверхнею та обережно покладіть їх у форми для випікання (11*8,5см). Форми накрити плівкою і лишити в теплі на 2,5-3 години: за цей час тісто має підрости до краю форми. Духовку розігріти до 180 градусів, поставити в неї панеттоне і зменшити до 160 градусів. Випікати 35-40 хвилин до золотистої поверхні, без конвекції, тільки нижній та верхній нагрів. Після того важливо дати панеттоне правильно охолонути, аби тісто не «сіло». Для цього потрібно просунути шпажки через нижню частину виробу, перевернути та підвісити, закріпити між двома поверхнями. Після охолодження панеттоне можна декорувати на свій смак.

Паска бріош від Екстора Хіменеса Браво

Паски бріош довго зберігаються та мають надзвичайний смак фото: сlutch

Це французька техніка приготування тіста з великим вмістом вершкового масла. Завдяки цьому пасочки виходять дуже ароматні, ніжні та солодкі. А ще, за цим рецептом набагато легше готувати паски, адже не потрібно так довго вирішувати тісто.

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

цукор — 150 г;

сухі дріжджі — 16 г;

сіль — 10 г;

яйця — 350 г (одне яйце С1 - приблизно 50-55 грам, тобто, 7 шт);

масло вершкове — 300 г;

цукати/родзинки — 200 г;

апельсиновий сік або коньяк — 70 г.

Приготування

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