Великодній кошик-2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше

Великодній кошик за рік подорожчав майже на 300 гривень

Великдень 2026 року, який святкуватимуть католики 5 квітня, а православні – 12 квітня, обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень.

Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

Скільки саме доведеться викласти за паску, яйця та домашню ковбасу, і чи реально зібрати «бюджетний» кошик у нинішніх реаліях – розбирався «Главком».

Ціни на основні продукти

Хоча темпи інфляції дещо сповільнилися порівняно з попередніми роками, загальна вартість кошика продовжує повзти вгору. Якщо у 2025 році накрити святковий стіл можна було за 1663 грн, то у 2026-му ця сума зросла на 14,4 %, досягнувши позначки 1903 грн. Такі підрахунки оприлюднили фахівці Інституту аграрної економіки.

Динаміка вартості кошика (2022-2026 рр.)

За останні чотири роки вартість святкування Великодня зросла майже вдвічі:

2022 – 972 грн;

– 972 грн; 2023 – 1209 грн;

– 1209 грн; 2024 – 1422 грн;

– 1422 грн; 2025 – 1663 грн;

– 1663 грн; 2026 – 1903 грн.

Порівняльна таблиця вартості великоднього кошику 2022-2026 років (грн)

Продукт 2022 2023 2024 2025 2026 (березень) 🥖 Паска (1 кг) ~135 ~170 ~180 ~233 ~266 🥚 Яйця (10 шт.) ~30 ~68 ~50 ~80 ~85–87 🥩 Домашня ковбаса (0,5 кг) ~160 ~175 ~203 ~212 ~287 🥓 Буженина (0,5 кг) ~166 ~219 ~257 ~303 ~345–353 🐖 Сало (0,5 кг) ~80 ~110 ~119 ~123 ~123–136 🧀 Сир твердий (0,5 кг) ~169 ~189 ~223 ~287 ~290–298 🧈 Масло (200 г) ~60 ~70 ~79 ~105 ~107–120 🧀 Сир м’який (0,5 кг) ~75–80 ~87 ~100+ ~120 ~150+ 🌿 Хрін ~14 ~16 ~20+ ~27 ~28–34 💰 Весь кошик ~972 грн ~1209 грн ~1422 грн ~1663 грн ~1903 грн

Варіанти великоднього набору

Різниця між мінімальним та преміальним кошиком у 2026 році стала ще відчутнішою:

Бюджетний (маркет-плейси): від 1250 грн (паска з мас-маркету, мінімум м'яса).

від 1250 грн (паска з мас-маркету, мінімум м'яса). Традиційний (середній): 1903 грн.

1903 грн. Крафтовий/Преміум: від 4800 грн (авторська паска з італійським декором, фермерські делікатеси).

Чому зростають ціни?

Експерти виділяють три головні фактори:

Витрати на логістику та енергоносії: подорожчання пального та електрики для виробників закладено у собівартість кожного продукту. Дефіцит сировини: через наслідки війни в окремих регіонах скоротилося поголів’я худоби та птиці. Інфляційні очікування: традиційне передсвяткове зростання попиту на яйця та м'ясо підігріває ціни на 10-15% саме напередодні Квітневої неділі.

До слова, у Черкасах ресторан створив до Великодня суші-паски. Нестандартний маркетинговий хід викликав шквал жартів та коментарів.