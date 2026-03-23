Яке релігійне свято відзначається 24 березня 2026: традиції та молитва

Свята 24 березня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Захарії Посника, Печерського

24 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарії Посника, який прославився своїм суворим аскетизмом та духовними подвигами у стінах Києво-Печерської лаври. Це свято присвячене силі молитви, стриманості та здатності людини досягати духовної чистоти через піст.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Захарії Посника, Печерського

24 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарії, який жив у XI-XII століттях і трудився у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Згідно з житієм, Захарія обрав шлях надзвичайно суворого посту: він не вживав нічого вареного чи печеного, а харчувався лише невеликою кількістю зелені раз на добу після заходу сонця.

Через таку відданість Господь наділив його даром прозорливості та владою над нечистими духами. Преподобний Захарія був відомий тим, що під час молитви бачив ангелів, які зміцнювали його в чернечому подвигу. Його мощі, що спочивають у печерах Лаври, вже багато століть залишаються об'єктом паломництва та джерелом зцілень для вірян. Також цей день є передсвятом Благовіщення Пресвятої Богородиці, що додає йому особливого молитовного настрою.

Молитви дня

О, преподобний отче наш Захаріє, великий поснику та молитовнику Печерський! Ти, що плоть свою смирив і дух свій до висот небесних підніс, поглянь на нас, немічних, і виблагай у Всемилостивого Бога прощення гріхів наших. Навчи нас бути стриманими в помислах і ділах, зміцни нашу волю у часи випробувань та подай нам мир і спокій душевний. Моли Христа Бога за спасіння душ наших та благословення для землі нашої. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження цього дня допомагають зрозуміти плани природи на весну: