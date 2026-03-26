Головна Країна Політика
search button user button menu button

На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
Буданов зробив заяву про обмін полоненими
фото: скриншот з відео

За час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розраховує на проведення масштабного обміну полоненими між Україною та Росією на Великдень. Про це він зауважив, виступаючи з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань полонених, передає «Главком».

«Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно», – сказав Буданов.

Керівник Офісу президента додав, що за час роботи Координаційного штабу відбулося понад 70 обмінів, понад 8,5 тис. українців повернулися додому.

До слова, Ольга Пірог із Буковини – дружина військового, який зник на фронті у 2023 році. Жінка з’ясувала місцезнаходження свого чоловіка лише через півтора року, коли впізнала його на відео з російського полону.

Нагадаємо, 24-річний морський піхотинець із Вінниччини Владислав Журжа на псевдо Малиш понад три з половиною роки провів у російському полоні. У неволю захисник потрапив під час оборони Маріуполя у 2022 році. Через постійне недоїдання він сильно схуд. Якщо до служби Владислав, зріст якого 195 см, важив 103 кг, то в полоні його вага знизилася до 46 кг.

Зауважимо, 6 березня Україна і Росія провели обмін військовополоненими. 300 українських захисників та двоє цивільних повернулися додому.

Теги: обмін полоненими Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
Глава МЗС України розпочав візит до Франції
Глава МЗС України розпочав візит до Франції
Уряд масштабував програму зарядних станцій для українців: хто може отримати
Уряд масштабував програму зарядних станцій для українців: хто може отримати
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься
Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься
«Втрачають страшну кількість людей». Президент спрогнозував, чи почне РФ масову мобілізацію
«Втрачають страшну кількість людей». Президент спрогнозував, чи почне РФ масову мобілізацію

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua