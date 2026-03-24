24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
24 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 24 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 березня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Захарії Посника, Печерського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 березня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Цей день був заснований ВООЗ на честь дати, коли Роберт Кох відкрив збудник хвороби у 1882 році. Метою дня є підвищення обізнаності про глобальну епідемію туберкульозу та зусилля щодо ліквідації цієї небезпечної хвороби. Символом дня є біла ромашка, що уособлює здорове дихання та чистоту.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв

Встановлений ООН у 2010 році, цей день присвячений пам'яті архієпископа Оскара Ромеро, який був убитий у Сальвадорі за захист прав людини. День підкреслює право кожної людини знати правду про порушення прав та вшановує тих, хто віддав життя у боротьбі за справедливість.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобного Захарії Посника, Печерського

24 березня православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарії, який жив у XI-XII століттях і трудився у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Своє прізвисько «Посник» він отримав за надзвичайну стриманість: за переказами, він харчувався лише зеленню після заходу сонця.

Захарія був відомий своєю духовною силою та даром бачити ангелів. Він був одним із тих, хто брав участь у вигнанні бісів і зціленні хворих молитвою. Його нетлінні мощі досі спочивають у печерах Лаври, будучи джерелом натхнення для багатьох поколінь прочан.

Народні вірування та прикмети

Наші предки спостерігали за погодою цього дня, щоб спланувати весняні посіви:

  • Якщо ніч на Захарію тепла – весна буде дружною та ранньою;
  • яка погода протягом дня, таким буде і весь квітень;
  • якщо до цього дня повністю зійшов сніг – більше його не буде до наступної зими;
  • туман вранці – до великого розливу річок та гарного врожаю трав.

Історичні події

  • 1155 – Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.
  • 1603 – зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Англійського і Шотландського королівств об'єднані.
  • 1654 – підписані Березневі статті Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем.
  • 1882 – німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, паличку Коха.
  • 1898 – в Америці продали перший автомобіль – модель «Вінтон» обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.
  • 1918 – Центральна Рада проголосила українську мову державною у банківській і торговій сферах.
  • 1933 – закон Рейхстагу скасував громадянські свободи та передав надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру.
  • 1956 – реабілітований російський історик Лев Гумільов, який перебував у таборах за обвинуваченням у контрреволюційній діяльності.
  • 1933 – набрав чинності закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69% голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично скасовує Конституцію. Цим самим уся влада легально переходить до Гітлера.
  • 1940 – вибори депутатів верховних органів державної влади Радянського Союзу і Радянської України на Західних землях України.
  • 1975 – Мухаммед Алі (Muhammad Ali) технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера (Chuck Wepner) у Клівленді.
  • 1976 – переворот в Аргентині: військова хунта скинула Ісабель Перон, почалися політичні репресії.
  • 1980 – вбивство правими бойовиками Сальвадорського архієпископа Оскара Ромеро розкрутило спіраль насилля громадянської війни.
  • 1989 – танкер «Ексон Вальдез» («Exxon Valdez») натрапляє на риф поблизу Аляски та губить 40 000 тонн нафти.
  • 1989 – у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
  • 1989 – у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.
  • 1990 – Іслам Карімов став президентом Узбекистану.
  • 1999 – після початку війни НАТО проти Югославії війська Альянсу почали авіаційні атаки проти об'єктів на терені СРЮ.
  • 1999 – внаслідок пожежі у тунелі під Монбланом (Mont-Blanc) гине 39 людей.
  • 1999 – у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу загинули 36 людей, 200 травмовано.
  • 2001 – Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона (Derrick Jefferson) у Мюнхені.

Іменини

День ангела святкують: Артем, Захар, Петро, Степан, Яків.

