Яке релігійне свято відзначається 31 березня 2026: традиції та молитва

Свята 31 березня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Іпатія, єпископа Гангського

31 березня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іпатія, єпископа Гангського. Це свято присвячене видатному ієрарху та цілителю, який віддав життя за чистоту християнського вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Іпатія, єпископа Гангського

Святий Іпатій жив у IV столітті та був єпископом міста Гангри в Пафлагонії (сучасна Туреччина). Він був одним із учасників Першого Вселенського Собору в Нікеї (325 р.), де разом з іншими святими отцями відстоював догмати віри проти аріанської єресі.

Господь наділив Іпатія даром зцілення хвороб та вигнання нечистих духів. За переказами, одного разу він силою молитви перетворив гірку воду джерела на солодку. Коли святий повертався з Константинополя до Гангри, на нього в пустельному місці напали єретики-новаціани. Вони жорстоко побили єпископа камінням та мечами, а одна жінка завдала йому смертельного удару каменем по голові. Перед смертю Іпатій молився за своїх убивць. Згодом біля його мощей відбувалося багато зцілень, а сама вбивця святого, за молитвами до нього, отримала прощення та зцілення від безумства.

Молитви дня

О, преславний святителю Іпатію, скорий помічнику і теплий заступнику! Почуй нас, що молимося тобі і просимо твого заступництва. Ти маєш від Бога дар зцілення, тож зціли недуги наші душевні і тілесні, захисти від підступів ворожих та зміцни нас у вірі правдивій. Твоїми молитвами нехай дарує нам Господь мир і милість Свою. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народній традиції цей день називали «Іпатієм-цілителем». Наші предки вірили, що святий Іпатій допомагає вилікуватися від безпліддя та захищає породіль.

Цього дня господарі намагалися полагодити все кухонне начиння та інструменти, пов'язані з вогнем і піччю, висловлюючи пошану святому.

Вважалося за добре прибрати вдома та винести непотріб, щоб разом із ним пішли всі хвороби та незгоди.