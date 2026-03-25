Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони

За повір’ям, як пройде Благовіщення – так пройде і весь рік

Щорічно 25 березня, відзначається одне з 12 найважливіших християнських свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщення – важливе християнське свято річного циклу. У народному розумінні Благовіщення – початок весняно-літнього півріччя. Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, а ще й із благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни.

Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають за дев’ять місяців до Різдва Христового.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Історія свята

У християнстві це одне з найважливіших свят. Благовіщення святкують приблизно від IV століття. Згадується у Новому Заповіті описаного у Євангелії від Луки (Лук 1:26-38).

Після весілля Марії з Йосипом, до неї в Назарет з благою звісткою прийшов архангел Гавриїл та приніс радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя-Ісуса Христа та промовив такі слова: «Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!».

Діва Марія прийняла цей найвищий дар – бути Матір’ю самого Божого Сина. Тому символом свята є білі голуби у синьому небі – як втілення благої звістки. Крім того, синій є кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці

Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.

Молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Оспівую благодать Твою, Владичице, благаю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянок гріхопадінь, благаннями Твоїми полегшити долю людську, Божа наречена. Бережи мене і вдень, і темною ніччю, ворогів, що дала життя Богові, оживи душу мою, погублену пристрастями, Пресвята Діва, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, душу свою від скверни очищаю. Про це благаючи, Йому ж честь і поклоніння личить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Богородиці перед іконою Благовіщення

Прийми, Всеблагомощна, Пречиста Пані Владичиці Богородительниці, ця чесні дари, Тобі єдині прикладні від нас, негідних рабів Твоїх, від усіх пологів обрана, всіх створінь небесних і земних вища є. Бо Тобі заради був Господь сил з нами, і Тобою Сина Божого пізнав, і сподобилися Святого Тіла Його і Пречисті Крові Його. Тим же блаженна єси в родах пологів, Богоблаженна, Херувимов світліший і Серафимов чесніша суща. І нині, Всепета Пресвята Богородице, не перестань молячись за нас, недостойних рабів Твоїх, що позбутися нам всякої поради лукавої і всякої обстановки, і зберегтися нам неушкодженим від всякого отруйного приставу диявольського. Але навіть до кінця молитвами Твоїми неосуджених нас дотримуйся, бо так Твоїм заступництвом і поміччю спасаємо, славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в Трійці Єдиному Богу і всіх Творцеві посилаємо, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва Богородиці про заміжжя, любов і дітей

О, Пресвята, Богообрана Діво, Святого Утішителя Духа Всенепорочная Невесто, Пребожественного ж Отця Небесного Дочка Превожеделенная, серед терня світу цього Тим здобута, як крин пресвітлий добротою дівоцтва блискучий, да Сину Божому Чиста! Що ж віддамо Тобі в пресвітлий день цієї Благовіщення, бо Архангела Гавриїла красою безмірного дівоцтва Свого здивувала ти і від того невимовне зрадіння сприйняла ти?Що принесемо Тобі за всі втіхи Твої, якими звеселила Ти в цей день увесь світ видимий і невидимий, найбільше ж занепалий давнині рід людський? День спасіння нашого початок і що від віку таїнства явище: нині бо Слово Боже тихо скине з небес, бо крапля крапля на землю, і всілися в Твою Богоблагодатну незайману утробу і бути Плоть спасіння нашого заради. Задля цього сьогодні Ангели тріумфують на небесах і все створіння веселиться і радіє, що святкує початок визволення свого від роботи нетління у свободу слави чад Божих.Нині радіє жіноче єство, Єви заради занепале, бо послухавшись змію смуток роди дружинам і нестримно введе смерть. Ти ж, Діво, дозволила ти від гірких робіт весь рід людський і свободою Христовою природа жіноча вшанувала ти, за дівством чистим ще справжнє життя ввела ти, і цього заради дружини, дівство тримає, ворога яву перемагати починають. Нині Адам тріумфує, бачивши, що в цей світлий день виповниться на Тобі перше райське благовістя, як насіння Дружини зітре голову змія. З ним же тріумфує нині весь рід людський, ніж Тобою, Пречиста, скасуйся давньою огидою Божою до людини, Бога бо ще привела Ти до нас.Задля цього молимо Тебе: виконай нас від вищої висоти смирення Своєї ялинки вмістити можемо, нехай принесемо Ти у всесвятий день Благовіщення Твого Твої від Твоїх, у кожній справі блазі не мислити висока, але вину в смиренні духу перебувати. Сією першою чеснотою прикраси, у пресвітлий день цього свята Твого в лагідності й чистоті серця з Архангелом Гавриїлом заволав тобі: Радуйся, Благодатна, Радуйся, Втішна, Радуйся, Преблагословенна, Господь з Тобою та Тобою з нами навіки. Амінь.

Молитва до Богородиці про захист від злих духів

Величава Царице Небесна, щонайвища повелительнице ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на поміч Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Амінь.

Молитва до Небесної Матері

Пресвята Вседіво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Благого Царя Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив (-ла) без гріха і через Тебе рай знайшов (-ла), Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Амінь.

Народні прикмети та повір’я

Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.

Яке Благовіщення, такий і Великдень.

Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.

Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки – весна буде холодна.

Ранковий туман – до великого розливу річок і струмків.

Якщо вітер, туман і іній, то рік буде врожайний.

На Благовіщення дощ – вродить жито і буде грибне літо.

Сонячний день – до хорошого урожаю ярих.

Гроза – до теплого літа й урожаю горіхів.

Сонячний день – вродить пшениця.

Людину, котра працює на Благовіщення, переслідуватимуть нещастя.

Якщо в цей день під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліх.

Якщо на Благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все протягом року у неї буде добре.

Що не можна робити на Благовіщення

У цей день, як і в усі великі свята, не можна займатися фізичною працею та роботою по дому.

Забороняється шити, в'язати та вишивати. Під забороною – зрізання квітів та обрізання дерев.

У свято не можна одягати новий одяг.

Заборонено ходити у гості. Вважалося, що свято необхідно провести у сімейному колі.

Благовіщення припадає на період Великого посту, тому не можна вживати їжу тваринного походження. Але в цей день деякі обмеження пом'якшувалися: можна було їсти рибу та морепродукти.

На Благовіщення не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність.

Не можна кричати, нецензурно лаятися, сваритися. Думки та вчинки мають бути добрими та спокійними.

На Благовіщення у храмах не відбуваються заупокійні служби та моління, а також не проводять вінчання.

Що можна робити на Благовіщення

Оскільки це велике церковне свято, то на Благовіщення Пресвятої Богородиці добре відвідати літургію в церкві та помолитися.

До Діви Марії звертаються з особливими проханнями – просять здоров'я, захисту, допомоги у важких ситуаціях, прощення гріхів, а також дякують за отримані блага. Не має значення, яку молитву читати Богородиці або ж звертатися своїми словами – головне, щоб молитва була щирою.

У народі існує традиція вмиватися цього дня талою водою - вважається, що це зміцнює здоров'я. Господині ж запасаються благовіщенською сіллю – вірять, що вона рятує від усіх хвороб.