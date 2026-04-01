1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 1 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 квітня у світі відзначають День сміху та Міжнародний день птахів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобної Марії Єгипетської.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День сміху

Щорічно 1 квітня ми відзначаємо День сміху – позитивне, жартівливе та веселе весняне свято, особливістю якого є дотепні розіграші. Попри те, що свято неофіційне, воно дуже популярне в багатьох країнах, і кожна має для нього свої особливі традиції.

В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших – Днем дурня. В цей день кожен не проти пожартувати над оточуючими, ніхто не застрахований від розіграшів і навіть найсерйозніші мимоволі посміхаються.

Зазвичай жартувати і обманювати один одного саме цього дня виник досить давно. Тому сьогодні існує багато суперечок стосовно витоків цього свята. За одними джерелами, історія Дня сміху бере свій початок ще з міфу про викрадення Прозерпіни, дочки богині Деметри, володарем підземного царства Аїдом. Говорять, що дівчина кликала на допомогу, але ці звуки виявлялися оманливими.

Ще одна версія цього свята пов’язана з історією приготування страви з риби для неаполітанського короля Монтерея. Вона йому так сподобалася, що він забажав повторити куштування тієї страви через рік на те ж святкування, але, не знайшовши саме таку рибу, кухар вирішив приготувати йому схожу рибу аналогічним чином. Однак повелитель помітив підміну і дзвінко розсміявся. І, згідно з легендою, так і народилась традиція жартувати 1-го квітня.

Міжнародний день птахів

День птахів – екологічне свято, було засноване Чарльзом Альманзо Бебкоком, директором шкіл Ойл-Сіті, у 1894 році. 1 квітня 1902 року одинадцять європейських держав підписали Міжнародну конвенцію з охорони птахів, корисних у сільському господарстві. Конвенція вступила в дію 12 грудня 1905 року. У різних країнах її було ратифіковано протягом 1906-1932 років. Вважають, що саме ця подія стала приводом для святкування Міжнародного дня птахів.

Традиційно День птахів – це не тільки річниця Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. За традицією в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші «пташині будиночки», проводяться акції «зустрічі птахів». Повернення птахів святкується також як прихід весни.

Релігійні свята та їхня історія

День преподобної Марії Єгипетської

1 квітня православна церква вшановує пам'ять святої Марії Єгипетської – однієї з найбільш шанованих святих жінок у християнстві. Її життя є символом глибокого покаяння.

Згідно з переказами, Марія в юності вела грішне життя в Олександрії. Одного разу, намагаючись увійти до Храму Гробу Господнього в Єрусалимі, вона відчула невидиму силу, яка не пускала її всередину. Усвідомивши свою негідність, вона щиро покаялася перед іконою Богородиці, після чого змогла увійти до храму. Решту 47 років свого життя Марія провела в затворі в Йорданській пустелі в пості та молитвах, досягнувши неймовірної духовної чистоти та сили. Преподобну Марію вважають покровителькою тих, хто кається, та захисницею від спокус.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Марії – заграй ярок» або «Марії – пусті щи». Це було пов'язано з активним таненням снігу та розливом річок, а також із тим, що запаси капусти до цього часу закінчувалися.

Хмари пливуть швидко і високо – до гарної погоди;

Сині хмари на небі – віщують теплий дощ;

Якщо зірок вночі не видно – чекайте на швидке потепління;

Гримлять перші весняні громи – рік буде врожайним;

Яка погода 1 квітня, такою вона буде і 1 жовтня.

Історичні події

527 – початок правління римського імператора Юстиніана І.

1579 – Стефан Баторій заснував перший у Балтії Віленський університет.

1889 – у Чикаго з'явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 – бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 – підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Відзначається Міжнародний день птахів.

1917 – у Києві відбулося Свято Свободи – одна з найбільших національних маніфестацій в історії України (дата за н.ст.).

1918 – сформовані Королівські повітряні сили Великої Британії.

1919 – Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.).

1924 – Адольф Гітлер засуджений на п'ять років неволі за Пивний путч.

1933 – нацисти організували бойкот єврейських підприємств у відплату за «змову євреїв усього світу проти Німеччини».

1937 – Бірму відокремлено від Індії.

1939 – після капітуляції останніх республіканських сил генерал Франко проголосив перемогу в Громадянській війні в Іспанії.

1946 – Сінгапур став британською коронною колонією; утворено Малайський Союз.

1976 – Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.

1979 – за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.

1981 – у СРСР уперше введено літній час.

1999 – набрав чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (діяв до 2019 р.)

2001 – Нідерланди легалізували одностатеві шлюби.

2002 – Нідерланди легалізували евтаназію.

2009 – Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.

2016 – наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «4-денна війна»

2022 – Київська область була повністю звільнена від російських окупантів.

Іменини

День ангела святкують: Марія, Макар, Сергій, Іван, Геронтій.