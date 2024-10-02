Нацбанк випустив монету, присвячену боксеру Олександру Усику

На аверсі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Усика

Національний банк України 1 жовтня випустив памʼятну монету під назвою «Абсолютний» на честь українського боксера, чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика. Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з українським боксером Олександром Усиком презентували пам'ятну монету «Абсолютний», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що монета номіналом 5 грн присвячена перемозі Усика, який у травні 2024 року став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, об'єднавши чотири чемпіонські пояси, чого не було в боксі 25 років.

Монета виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед». На аверсі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Усика.

На реверсі представлено стилізований образ чемпіона на тлі монумента «Батьківщина-мати». Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), Абсолютний і Undisputed (титул, який виборов спортсмен).

Тираж монети становить до 50 тисяч штук. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб'юторах.

«Назва монети – «Абсолютний» – увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть Перемоги, і найбільше – захисників та захисниць», – заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Зокрема, презентація монети відбулася 8 серпня 2024 року у День військ зв’язку. Вона продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах.

Раніше Національний банк презентував пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент», присвячені традиційному орнаменту кримських татар – одного з корінних народів України. Зазначається, що у 2021 році орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.