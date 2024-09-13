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Ліквідація Усами бен Ладена: спецслужби США розкрили подробиці операції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ліквідація Усами бен Ладена: спецслужби США розкрили подробиці операції
Усама бен Ладен був убитий 2 травня 2011 року в ході штурму, і після упізнання на території Афганістану його тіло скинули в море
фото з відкритих джерел

Бен Ладен спілкувався із зовнішнім світом через помічника, дотримуючись суворої конспірації та уникаючи електронної комунікації

У США співробітники та аналітики Агентства національної безпеки упродовж двох років стежили за телефонними дзвінками та прослуховували розмови помічника Усами бен Ладена. Це допомогло встановити місце, де ховався ватажок «Аль-Каїди» (організації, забороненої у США та ЄС - ред.). Про це розповів ексдиректор Агентства Джон Дарбі в інтерв’ю The Washington Post.

За словами Дарбі, для геолокації помічника бен Ладена використовувалися засоби сигнальної розвідки (SIGINT). Велося перехоплення та аналіз радіосигналів, телефонних розмов та інтернет-трафіку між особами, яких розшукували американські спецслужби.

Про те, що американські спецслужби мали інформацію про помічника бен Ладена і що саме через нього вдалося дістатися «терориста № 1», повідомлялося незабаром після вбивства керівника міжнародної терористичної мережі в 2011 році.

Бен Ладен спілкувався із зовнішнім світом через помічника, дотримуючись суворої конспірації та уникаючи електронної комунікації.

Нагадаємо, американські військові 16 червня завдали авіаудару по Сирії, убивши високопоставленого чиновника терористичної групи ІДІЛ Усаму Джамала Мухаммеда Ібрагіма аль-Джанабі та його посередника.

Також США та Ізраїль останніми роками вклали величезні зусилля у спроби знайти та ліквідувати нового голову політичного бюро ХАМАСу Яхью Сінвара. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників з обох країн.

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Теги: розвідка історія тероризм Аль-Каида перехоплення інтернет

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